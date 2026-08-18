De câte ouă e nevoie pentru o omletă uriașă? Într-un orășel din Belgia, de aproximativ... 7.200! Localnicii au păstrat tradiția unui festival în care voluntarii pregătesc, în fiecare an, o omletă gigantică.

Ouăle sunt amestecate într-o tigaie de patru metri în diametru, pusă direct pe foc. Mai întâi sfârâie bucățile de bacon, apoi sunt adăugate miile de ouă.

Sute de oameni vin să urmărească spectacolul și, bineînțeles, să guste din preparat, alături de pâine crocantă.

Organizatorii spun că festivalul e mai mult decât o masă în aer liber: este un prilej pentru oamenii din comunitate să se adune și să se bucure împreună de lucrurile simple.