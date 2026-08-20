Germania a înregistrat în această vară aproximativ 14.000 de morţi din cauza caniculei, potrivit unor estimări provizorii publicate joi. Acest bilanţ, stabilit de către Institutul Robert Koch, autoritatea sanitară germană, furnizează informaţii - până la 9 august - despre numărul estimat de decese din cauza valurilor de caniculă, care au devenit mai intense şi mai frecvente din cauza modificărilor climatice de orgine umană, relatează AFP, citat de News.ro.

Cu doar o lună înainte de venirea toamnei, Germania - cea mai populată ţară din Uniunea Europeană (UE), cu 82 de milioane de locuitori - şi-a bătut ”recordul” din 2018, când a înregistrat 8.900 de morţi din cauza caniculei.

Fraţa şi Spania au publicat miercuri şi joi bilanţuri provizorii ale supramortalităţii în perioadele de caniculă din acest an. Franţa estimează 7.300 de morţi, iar Spania 4.500.

La fel ca în celalte ţări din Europa, bătrânii în vârstă de peste 75 de ani au fost cei mai afectaţi în Germania, anunţă într-un raport săptămânal Institutul Robert Koch.

Potrivit RKI, 9.500 dintre aceste 14.000 de persoane care au murit în acest an din cauza căldurii au murit în săptămâna 22-28 iunie, extrem de caniculară în Germania. În această perioadă s-au înregistrat temperaturi-record - care au depăşit izolat 41°C.

Amploarea morţilor cauzate de caniculă este modelizată cu ajutorul unor metode statistice, prin compararea numărului de morţi în lunile de vară cu cele fără caniculă. Acest lucru este necesar deoarece căldura nu poate fi indicată drept cauză a morţii în actele de deces şi nu apare, astfel, în statistici.

Un bilanț „subestimat”

Căldura antrenează doar rareori moartea în mod direct, de exemmplu în cazul insolaţiei. În majoritatea cazurilor, o combinaţie de temperaturi mari şi patologii preexistente, de exemplu boli cardiovasculare, pulmonare sau renale, este cea care conduce la deces.

Acesta este motivul pentru care se vorbeşte despre morţi cauzate de căldură. Într-un interviu acordat joi cotidianului german Rheinische Post, fostul ministru social-democrat al Sănătăţii Karl Lauterbach declară că numărul de morţi cauzate de căldură este „subestimat”.

El subliniază că RKI aplică o „metodologie mai degrabă prudentă”. Karl Lauterbach, un absolvent al medicinei, apără însă abordarea RKI, care este „întru totul justificată, pentru că permite, cu toate acestea, o reflectare bună a variaţiilor relative”.

Lauterbach susţine, la fel ca membrii Partidului Social Democrat (SPD), o propunere făcută de către aceştia duminică, de a se înscrie în Constituţia germană protecţia naturii şi o adaptare la modificările climatice ca ”misiuni comune” ale statului federal şi landurilor.

„O protecţie eficientă împotriva căldurii costă scump”, subliniază el.

Însă el consideră ”justificat” acest proiect al colegilor săi din SPD, care face parte din Guvernul cancelarului conservator Friedrich Merz.

„Spitalele au nevoie de climatizare pentru pacienți, dar și pentru personal”

Karl Lauterbach le cere partidelor Uniunea Creştin Democrată (CDU, conservatori) şi Uniunea Creştin Socială (CSU) din Bavaria - care sunt pentru moment reticente - să susţină această propunere, care are nevoie, pentru a fi adoptată, de o majoritate de două treimi în Parlamenttul german.

Recent, Asociaţia germană a oraşelor şi comunelor (DStGB) a cerut o mai bună protecţie împotriva căldurii în spitale şi azile de bătrâni.

„Spitalele au nevoie de climatizare pentru pacienţi, dar şi pentru personalul de îngrijire. Constatăm aici o nevoie de investiţii considerabilă, care se ridică, potrivit unor estimări, la cel puţin 20 de miliarde de euro”, declara ziarului Rheinische Post preşedintele DStGB Ralph Spiegler.

Canicula a făcut victime și în România

Mai mulți oameni au murit din cauza temperaturilor extreme și-n România. Un bărbat de 56 de ani din Iași a fost găsit inconștient pe câmp.

Un adolescent de 16 ani a fost scos fără suflare din râul Siret, în comuna Săucești din județul Bacău. Cel mai probabil intrase să se răcorească. Medicii au încercat să-l resusciteze, dar au fost nevoiți să declare decesul în cele din urmă, transmite știrileprotv.ro.