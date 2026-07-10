Regele Charles al 3-lea și regina Camilla au sărbătorit într-un mod inedit 200 de ani de la înființarea grădinii zoologice din Londra.

În timpul turului, au lăsat protocolul deoparte. Au hrănit o broască țestoasă, iar în pavilionul pinguinilor au asistat la un control medical de rutină. Suveranul britanic a folosit chiar un stetoscop.

Grădina Zoologică din Londra este una dintre cele mai vechi din lume, fiind recunoscută atât pentru activitatea de cercetare, cât și pentru programele dedicate salvării bio-diversității.