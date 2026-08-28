Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață, după o perioadă îndelungată marcată de probleme de sănătate. Avea 89 de ani.

După 35 de ani de domnie, monarhul va fi succedat de fiul său, prințul Haakon. Acesta preia coroana într-un moment dificil pentru familia regală, marcat de două scandaluri care au ajuns în centrul atenției publice.

În fața Palatului Regal din Oslo s-au adunat oameni pentru a depune flori, a aprinde lumânări și a-i aduce un omagiu regelui Harald.

„Așa cum s-a spus de multe ori, el a fost ca un bunic pentru toată lumea. A fost un om bun.”

„Este bunicul întregii Norvegii. Este foarte deschis și îi susține pe toți. Este un om bun, care este alături de fiecare. Da, sunt foarte tristă că nu mai este printre noi.”

Supranumit "regele poporului", Harald al V-lea a fost considerat un suveran apropiat de cetățeni și o figură de referință în momente dificile.

„Am vrut să vin aici pentru a simți acest spirit de comunitate și, de asemenea, pentru a-i aduce un omagiu, ca bunicul nostru.”

„Este foarte trist să citesc și să aud ce s-a întâmplat cu regele. Gândurile mele se îndreaptă către el și familia sa.”

Una dintre ultimele apariții publice ale regelui Harald al V-lea a fost la Palatul Regal din Oslo, pe 13 iulie, când i-a primit pe fotbaliștii naționalei Norvegiei, reveniți de la Cupa Mondială.

După 35 de ani de domnie, monarhul va fi succedat de fiul său, prințul Haakon. Este al patrulea rege al Norvegiei din epoca modernă.

Noua familie regală a trecut însă recent prin două scandaluri majore. Primul o vizează pe Mette-Marit, după ce numele ei a apărut în documente referitoare la relația cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Al doilea scandal îl are în centru pe fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară. Acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de două capete de acuzare de viol și de unul de violență domestică. Atât el, cât și procuratura au contestat sentința.