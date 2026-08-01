Nirmal Purja, renumitul alpinist care escaladase paisprezece vârfuri de 8.000 de metri, a murit în timpul expediţiei pe Broad Peak, în Pakistan. Elite Exped, compania deţinută în coproprietate de alpinistul nepalez-britanic în vârstă de 43 de ani, a confirmat moartea sa într-un comunicat.

„Cu imensă tristețe confirmăm că Nirmal Purja și-a pierdut tragic viața în urma avalanșei de pe Broad Peak”, se arată în mesajul publicat de companie.

Totodată, au fost confirmate și decesele ghizilor și partenerilor săi de expediție, Pur Bahadur Gurung („Yukta”) și Nima Sherpa.

Zece alpiniști și-au pierdut viața

Potrivit autorităților pakistaneze, avalanșa s-a produs în timp ce o expediție internațională formată din zece persoane încerca să urce pe Broad Peak (8.047 m), la aproximativ 6.600 de metri altitudine.

Operațiunile de căutare au fost îngreunate de vremea nefavorabilă și de terenul extrem de dificil. Salvatorii au utilizat drone pentru identificarea victimelor, iar autoritățile au confirmat că toți cei zece alpiniști și-au pierdut viața.

Printre victime se numără șase alpiniști nepalezi și patru alpiniști străini.

Un alpinist care a intrat în istorie

Nirmal Purja, cunoscut în întreaga lume drept „Nims”, a devenit celebru în 2019, când a reușit să escaladeze toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în doar șase luni și șase zile, stabilind un record mondial.

Originar dintr-un sat din sudul Nepalului, Purja a servit mai întâi în rândurile Gurkha din Armata Britanică, iar ulterior într-o unitate de elită a Marinei Regale Britanice, înainte de a deveni alpinist profesionist.

În 2021, el a făcut parte din echipa care a realizat prima ascensiune de iarnă a vârfului K2, una dintre cele mai importante performanțe din istoria alpinismului, transmite digi24.ro.

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, Purja anunțase că încerca să devină prima persoană din lume care escaladează de două ori toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri fără oxigen suplimentar.

Broad Peak, unul dintre cei mai periculoși munți din lume

Broad Peak, aflat în lanțul Karakorum din Pakistan, este al 12-lea cel mai înalt vârf al planetei, cu o altitudine de 8.047 de metri.

Muntele este considerat unul dintre cele mai dificile și solicitante tehnic dintre toate vârfurile care depășesc 8.000 de metri, iar condițiile meteorologice se pot schimba brusc, transformând ascensiunile în adevărate curse pentru supraviețuire.

Autoritățile din Pakistan continuă investigațiile privind circumstanțele exacte ale avalanșei care a provocat una dintre cele mai grave tragedii din alpinismul ultimilor ani.