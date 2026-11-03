Americanii sunt chemați marți, 3 noiembrie, la urne pentru alegerile intermediare, un scrutin care ar putea schimba raportul de forțe în Congres și ar influența decisiv agenda președintelui Donald Trump pentru următorii doi ani. Vor fi aleși toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților, 35 de senatori, mai mulți guvernatori, dar și reprezentanți ai legislativelor statale și numeroși funcționari locali.

Miza principală este controlul asupra Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Instituția are un rol esențial în adoptarea legilor federale și în aprobarea cheltuielilor bugetare. Rezultatul scrutinului va arăta dacă republicanii lui Donald Trump își păstrează majoritatea sau dacă democrații reușesc să preia controlul asupra uneia dintre camere ori chiar asupra ambelor.

De ce sunt importante alegerile intermediare

Scrutinul are loc o dată la doi ani, iar atunci când se desfășoară la jumătatea mandatului prezidențial de patru ani este numit „alegeri intermediare”. Spre deosebire de alegerile prezidențiale, participarea este, de regulă, mai redusă.

Istoria electorală americană arată că partidul președintelui pierde adesea locuri în Congres la aceste alegeri, în special în Camera Reprezentanților. În cazul în care majoritatea este fragilă, chiar și câteva mandate pot schimba controlul asupra întregii camere.

În prezent, republicanii au 218 locuri în Camera Reprezentanților, față de 214 ale democraților, iar câteva mandate sunt vacante. Majoritatea minimă este de 218 locuri, ceea ce înseamnă că partidul lui Trump are foarte puțin spațiu de manevră.

Democrații au o misiune dificilă în Senat

În acest an, alegerile pentru Senat se desfășoară în 35 de state. Democrații și senatorii independenți care votează de obicei alături de ei dețin împreună 47 dintre cele 100 de locuri.

Pentru a obține majoritatea, aceștia trebuie să câștige cel puțin patru mandate suplimentare și să le păstreze pe cele pe care le au deja. Potrivit analizei citate de BBC, obiectivul este dificil, chiar dacă nemulțumirea față de administrația Trump le-ar putea oferi democraților un avantaj.

Președintele american a împlinit 80 de ani în acest an, iar media sondajelor de opinie îi indică o cotă de popularitate de aproximativ 36-37%. Aceasta ar fi una dintre cele mai scăzute cote înregistrate de un președinte american înaintea alegerilor intermediare din ultimele decenii.

Ce s-ar putea schimba dacă democrații câștigă

O victorie a democraților în cel puțin una dintre camerele Congresului i-ar putea îngreuna lui Donald Trump punerea în aplicare a planurilor sale. Partidul care deține majoritatea controlează agenda legislativă, stabilește ordinea examinării proiectelor și ocupă funcțiile de conducere ale camerei respective.

Astfel, democrații ar putea bloca sau amâna proiectele promovate de administrația republicană, fără să fie nevoiți să le respingă direct prin vot.

O altă pârghie importantă este controlul asupra bugetului federal. Congresul aprobă finanțarea instituțiilor guvernamentale, iar democrații ar putea condiționa alocarea banilor pentru anumite agenții, inclusiv Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE), de introducerea unor restricții asupra activității acestora.

Dacă cele două tabere nu ajung la un compromis privind finanțarea guvernului, Statele Unite s-ar putea confrunta cu un nou shutdown – blocaj al activității unor instituții federale. În astfel de situații, o parte dintre angajații guvernamentali sunt trimiși în concediu fără plată sau continuă să lucreze fără să-și primească salariile la timp, iar unele servicii publice sunt afectate.

Democrații ar putea bloca numiri importante

Dacă vor obține controlul asupra Senatului, democrații ar putea influența și numirea miniștrilor federali și a judecătorilor. Senatul are atribuția de a confirma aceste numiri, iar o majoritate simplă poate împiedica aprobarea unor candidați propuși de președinte.

Miza este cu atât mai mare în cazul judecătorilor federali, numiți pe viață, ale căror decizii pot influența politica americană pentru decenii.

Totuși, chiar dacă democrații ar prelua controlul asupra Congresului, acest lucru nu ar însemna automat înlăturarea lui Donald Trump din funcție. Constituția americană prevede procedura de impeachment, însă demiterea efectivă a președintelui necesită votul a două treimi dintre senatorii prezenți. Un asemenea rezultat este considerat puțin probabil în actualul context politic.

Când vor fi anunțate primele rezultate

Primele rezultate sunt așteptate în noaptea de marți spre miercuri, 4 noiembrie, începând cu ora 2:00, ora Republicii Moldova, când vor începe să fie anunțate date din statele de pe Coasta de Est. În vestul Statelor Unite, secțiile se închid mai târziu, iar numărarea voturilor ar putea continua până după miezul nopții.

Rezultatul alegerilor va fi urmărit nu doar ca un test al popularității lui Donald Trump, ci și ca un indicator al direcției în care se îndreaptă politica americană. Un Congres controlat de opoziție i-ar putea limita considerabil libertatea de acțiune președintelui, chiar dacă nu l-ar împiedica să-și exercite atribuțiile constituționale.