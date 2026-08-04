Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 4 august, la ora 15:13, un grup de drone în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, a transmis MApN într-un comunicat de presă. Ca urmare, IGSU a transmis un mesaj RO-Alert de alertă extremă către populația din Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert, începând cu ora 16:00.

În mesajul RO-Alert, autorătițile avertizează privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute, potrivit IGSU citat de Agerpres.

În mesajul transmis populației din nordul județului Tulcea în jurul orei 16:00, autoritățile îndeamnă oamenii să-și păstreze calmul și să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”, se menționează în mesaj, scrie hotnews.ro.

În lipsa unui adăpost, cetățenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul casei, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Astfel de mesaje RO-Alert sunt trimise în mod frecvent când radarele armatei detectează drone în apropierea granițelor României sau dacă acestea pătrund în spațiul aerian al României.

Un mesaj similar a fost transmis în Tulcea și pe 30 iunie. Atunci, un grup de drone au fost detectate joi seară în apropierea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Ele au intrat pentru scurt timp pe teritoriul României, dar l-au părăsit rapid și au lovit ținte din Ucraina.

Trei drone doborâte în trei zile

La finalul lunii iulie, România a doborât trei drone în mai puțin de 48 de ore. Au fost primele doborâte de la izbucnirea războiului din Ucraina în urmă cu mai bine de 4 ani. Prima a căzut în apropierea localității Padina, din județul Buzău.

A doua dronă a fost distrusă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării.

A treia dronă a fost depistată și doborâtă la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României.