La Conferința Mondială de Robotică, proaspăt deschisă în Beijing, roboții sunt la ei acasă. Iar oamenii sunt... în vizită.

Evenimentul pune sub lupă industria de profil a Chinei, aflată într-o dezvoltare rapidă. Principala atracție sunt roboții umanoizi.

La standul companiei Unitree - unul dintre principalii producători chinezi de roboți umanoizi -modelele s-au întrecut în dansuri, dar și în... scheme de box. Unul a avut chiar un meci de tenis de masă, cu un adversar uman.

Eduardo CASTILLO, „THE ASSOCIATED PRESS”: „Un accent major este pus pe roboții umanoizi și pe inteligența artificială, în timp ce companiile chineze încearcă să treacă de la demonstrații la utilizarea acestei tehnologii în fabrici și în alte aplicații din lumea reală.”

O altă companie a adus la conferință mai multe modele de roboți industriali. Fiecare a demonstrat cât de bine se pricepe la activități specifice unei fabrici - precum manipularea și transportul unor componente.

Jiao JICHAO, VICEPREȘEDINTE „UBTECH ROBOTICS”: „Putem vedea că, în comparație cu oamenii, un robot poate înlocui doi muncitori pentru a îndeplini aceleași sarcini. Acest lucru depinde de progresele continue pe care le facem în dezvoltarea modelelor de inteligență artificială și este susținut și de faptul că avem tot mai multe scenarii de utilizare, care generează tot mai multe date și feedback.”

Printre roboții care au atras cel mai mult atenția s-au numărat cei cu fețe asemănătoare oamenilor - specializați în sprijin emoțional și îngrijire.

Eduardo CASTILLO, „THE ASSOCIATED PRESS”: „Nu totul ține de utilizarea industrială. De exemplu, UBTech a dezvoltat un model de robot destinat sprijinului emoțional, precum cele pe care le puteți vedea în spatele meu. Oricine poate avea un astfel de robot și poate pur și simplu să discute cu el sau să se bucure de compania lui”.

Conferința are loc la câteva săptămâni după ce Statele Unite au interzis importurile de roboți umanoizi produși în străinătate, invocând riscuri pentru securitatea națională. Măsura vizează în principal producătorii chinezi, care însă nu sunt îngrijorați.

Ni TAO, CONSULTANT INDUSTRIAL: „Dacă nu își pot vinde produsele în Statele Unite, companiile chineze vor pierde, cu siguranță, o parte din veniturile pe care le obțineau de pe această piață. În același timp, există și alte opțiuni, precum extinderea pe alte piețe, inclusiv în Africa și Orientul Mijlociu, în Asia de Sud-Est sau în Europa. Așadar, în lume vor exista întotdeauna cumpărători, nu doar în Statele Unite”.

Organizatorii anunță că aproximativ trei mii de modele de roboți și alte produse din industrie sunt prezente în cadrul evenimentului, care își închide porțile duminică.