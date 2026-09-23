România ar putea amâna din nou noul sistem de taxare a utilizării drumurilor naționale, care ar trebui să intre în vigoare la 1 octombrie 2026. O propunere legislativă înregistrată luni, 21 septembrie, la Senat prevede prorogarea termenelor din Legea nr. 226/2023 până la 1 aprilie 2027. Dacă proiectul nu este adoptat înainte de 1 octombrie, rămâne în vigoare calendarul actual: rovinieta pentru vehiculele de până la 3,5 tone va fi diferențiată inclusiv în funcție de norma de poluare, iar camioanele de peste 3,5 tone vor trece la TollRo, sistemul de taxare în funcție de distanța parcursă.

Inițiativa, care propune păstrarea temporară a actualului sistem de tarifare, apare cu mai puțin de două săptămâni înaintea datei prevăzute pentru aplicarea noilor reguli. Potrivit expunerii de motive, măsura ar limita „riscul apariției unui interval lipsit de mecanisme de tarifare” și ar permite evaluarea comparativă a veniturilor obținute prin cele două sisteme.

Ce ar trebui să se schimbe de la 1 octombrie

Măsurile sunt stabilite în baza Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale. Noul mecanism schimbă atât modul de calcul al rovinietei pentru vehiculele ușoare, cât și sistemul aplicabil transportului greu.

Pentru autoturisme și celelalte vehicule de până la 3,5 tone, rovinieta rămâne în vigoare, dar tariful va ține cont de categoria vehiculului, perioada de valabilitate și clasa de emisii EURO. Astfel, două vehicule din aceeași categorie, dar încadrate în norme de poluare diferite, pot ajunge să plătească tarife diferite.

Vehiculele ar putea fi împărțite în:

- clasa de emisii poluante Euro VI;

- clasa de emisii poluante Euro V - IV;

- clasa de emisii poluante Euro III- 0.

Vehiculele electrice ar fi tratate similar cu cele din categoria EURO VI. Pentru vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, actuala rovinietă va fi înlocuită cu TollRo.

Camioanele vor plăti în funcție de kilometrii parcurși

TollRo schimbă fundamental principiul de taxare pentru transportul greu. În locul unui tarif pentru o anumită perioadă, plata va fi calculată în funcție de distanța efectiv parcursă.

Suma datorată va rezulta din înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși, iar calculul va ține cont atât de utilizarea infrastructurii, cât și de costurile externe asociate poluării.

Pe drumurile naționale, tariful unitar va fi la jumătate față de cel aplicabil pe autostrăzi și drumuri expres. Tarifele stabilite în lei vor fi actualizate anual în funcție de indicele prețurilor de consum.

Introducerea TollRo face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR și schimbă principiul de taxare pentru transportul greu: de la plata pentru o anumită perioadă de utilizare a drumurilor la plata în funcție de distanța efectiv parcursă.

Autoritățile au susținut că un astfel de sistem permite o legătură mai directă între utilizarea drumurilor și costurile suportate pentru infrastructură. De asemenea, prin includerea costurilor externe legate de poluare, mecanismul urmărește să țină cont și de impactul transportului rutier asupra mediului.

În acest context, exemplele unor state precum Germania și Ungaria sunt invocate drept modele de sisteme de tarifare rutieră bazate pe distanța parcursă.

Taxa de pod de la Fetești-Cernavodă ar urma să dispară

Pentru șoferii de autoturisme, una dintre cele mai vizibile schimbări prevăzute de noua legislație este eliminarea actualelor tarife distincte de trecere. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noului regim, peajul pentru traversarea podurilor dintre Fetești și Cernavodă ar urma să fie eliminat, împreună cu celelalte tarife de trecere reglementate prin vechiul sistem.

Nu ar fi prima amânare

Calendarul noului sistem a fost modificat în repetate rânduri. Inițial, TollRo urma să intre în vigoare la 1 iulie 2026, însă termenul a fost amânat până la 1 octombrie, autoritățile invocând necesitatea finalizării testelor tehnice ale platformei dezvoltate de CNAIR.

Începând cu 15 ianuarie 2027, sistemul românesc de tarifare rutieră electronică ar urma să devină interoperabil cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin Serviciul European de Taxare Rutieră, scrie digi24.ro.