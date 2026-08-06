Astăzi fenomenele meteo, extreme au împărțit, harta României! În timp ce, în vest a fost a cincea și ultima zi de cod roșu, în centru, sud si nord este cod portocaliu de vijelii până, spre miezul nopții. Doi bărbați, de 38 si 45 ani au fost loviți de fulger în timp ce, se scăldau în Mures. Mâine căldura, mai scade în intensitate și sunt așteptate ploi.

În Oravița, Caraș-Severin, și Azuga ploile au răcorit în sfârșit asfaltul. Ba chiar a căzut grindina, inclusiv la Vârful Omu.

În Reghin furtuna a surprins doi prieteni la scăldat in râul Mureș. Un trăsnet i-a lovit, iar medicii i-au găsit în stop cardio-respirator. I-au resuscitat și i-au dus la spital însă fără succes.

„A venit la poarta sa sun la 112 ca sunt doi fulgerati. a plouat tare, a fulgerat si a tunat"

„A plouat vreo jumatate de ora, dar a si fulgerat"

Meteorologii au emis pe parcursul zilei mai multe avertizări imediate de vreme rea. Unde nu a plouat de multa vreme oamenii s-au descurcat cum au putut.

În centrul Brașovului, un tun de zăpadă a fost pus in functiune și răcorește cu picaturi de apa trecatorii mai ales ca au fost peste 35°C.

În Timișoara, temperatura resimțită la orele pranzului era de 42 de grade Celsius. În vest oamenii si-au facut un obicei zilele acestea sa iasa doar cu umbrela la ei.

„Este mai cald decât în Jamaica pentru că nu este briză."

„Sufocant, abia respirăm, foarte cald."

„Este insuportabil de respirat"

Sunt peste 80 de localitati din toata tara cu restrictii de furnizare a apei curente, conform Apelor Romane. Cele mai multe in Neamt, Bacau si Bihor. Sase localități din județul Mureș se alatura listei. Aici oamenii primesc apa doar dupa ora 18 si pana la miezul noptii.

"A dupa orar apa. nu a mai fost asa seceta si ne este greu"

„Aici adunam apa ca nu avem si ne descurcam cum putem"

Maine canicula ramane concentrata in vest, sud si vest. Iar codul rosu dispare deocamdata de pe harta.

Dar aproape toata România va fi vizata de un cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii si ploi torentiale.