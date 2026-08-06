Măsuri excepționale la București. Guvernul României a aprobat un plan de pregătire pentru eventuale probleme în sistemul energetic. Dacă actuala criză se va agrava, operatorul național Transelectrica va putea limita temporar consumul marilor consumatori industriali în orele de vârf, însă doar după o notificare prealabilă de 24 de ore. Autoritățile dau asigurări că populația nu va fi afectată. Măsurile sunt preventive și vin în contextul în care consumul de energie crește din cauza caniculei, iar producția ar putea scădea dacă reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi oprit.

Atac cibernetic, război, cutremur, ger ori secetă, așa cum este acum - sunt situațiile de criză în care Transelectrica va putea limita consumul din fabrici, conform acestui plan aprobat de Guvern. Se va forma un centru operativ național, care va cuprinde și reprezentanți ai producătorilor și furnizorilor, pentru a conduce operațiunile.

IliE BOLOJAN, PREMIERUL INTERIMAR AL ROMÂNIEI: „Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții, subliniez, pentru clienții industriali, care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți. Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale.”

Deocamdata, este doar un plan de rezervă. Deși un grup de la Cernavodă nu mai funcționează, din cauza secetei, la orele critice de seară ne-am descurcat doar cu ajutorul importurilor.

Stefana TODICA, CORESPONDENT PROTV: „De exemplu, aseară, consumul la nivel național - cu roșu în acest grafic - a început sa crească în jurul orei 19, și a scăzut abia dupa 23. Ora de vârf a fost 21 și 19- când am ajuns la un consum maxim de peste 7700 de megawati. A fost o seară extrem de călduroasă, după mai multe zile cu cod roșu de caniculă și temperaturi de peste 40 de grade în vestul țării. Și probabil am fi avut un consum și mai mare dacă unele fabrici, hypermarketuri, autorități locale și chiar gospodării nu reduceau consumul voluntar, dupa apelul Guvernului. Producția la ora de vârf era în jur de de MW, deci diferența de aproape 1900 am acoperit-o din importuri. Mai vedem în acest grafic și energia produsă - de exemplu cea fotovoltaică scade aici, odată cu apusul soarelui, când e și cea mai mare nevoie. Vedem așadar cât de utilă ar fi fost o capacitate mai mare de stocare, pentru a mai reduce din importuri - care sunt evident la prețuri mult mai mari seara.”

Ca să acopere deficitul, România importă din țările din jur. Cel mai mult din Bulgaria, care stă mult mai bine la capitolul stocare.

Otilia NUȚU, EXPERT ENERGIE:„Ei nu au stare de alertă, nu au discuții despre cum trebuie închise fabrici și uzine în timpul serii. Ce a făcut Bulgaria și nu am făcut noi? În ultimii ani a investit foarte mult, după 2022, în fotovoltaic și capacitate de stocare.”

Conform estimărilor actuale în zilele următoare Romînia nu va apela la acest plan de urgență, pentru limitarea consumului industrial. Probleme pot apărea însă daca al doilea grup de la Cernavodă va fi oprit si România nu mai putea importa energie din țările vecine.