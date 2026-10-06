Academia Regală Suedeză de Științe a rupt în 2026 tradiția din ultimele decenii ca Premiul Nobel pentru Fizică să fie acordat în tandem mai multor oameni de știință.

Academia de la Stockholm l-a anunțat marți după-amiaza pe cercetătorul american de origine belgiană Francis Halzen drept laureatul din 2026 al Premiului Nobel pentru Fizică „pentru contribuțiile decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

Ultima oară când Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat unui singur cercetător a fost în 1992. Fizicianul francez Georges Charpak a fost recompensat atunci pentru „pentru inventarea și dezvoltarea detectoarelor de particule, în special a camerei proporționale cu mai multe fire”.

În ultimele decenii Nobelul pentru Fizică a fost acordat în general în tandem pentru doi sau trei cercetători.

Nici Premiul Nobel pentru Chimie nu a mai fost acordat unui singur cercetător de mulți ani. Germanul Gerhard Ertl a fost ultimul, el fiind recompensat în 2007 pentru studiile sale asupra proceselor chimice pe suprafețe solide.

Francis Halzen/ hotnews.ro

Ce sunt neutrinii, particulele din centrul Premiului Nobel pentru Fizică acordat în 2026

„Oamenii de știință știu de mult timp că Universul conține acceleratoare naturale de particule, care emit particule cu energii de până la un milion de ori mai mari decât cele care pot fi obținute în laboratoarele de pe Pămân”, notează Academia de la Stockholm în comunicatul în care a anunțat câștigătorul.

„Multe lucruri legate de aceste surse rămân un mister: ce sunt ele, unde se află și care sunt principalele procese care au loc în interiorul lor?”, subliniază acesta.

Neutrinii cu energii extrem de ridicate sunt creați în aceleași medii ca și alte tipuri de particule. Cu toate acestea, spre deosebire de celelalte particule, neutrinii ajung până la noi fără să-și schimbe direcția sau să-și piardă energia. Acest lucru înseamnă că ei pot furniza informații care nu pot fi obținute în niciun alt mod.

Cine este Francis Halzen, laureatul Premiului Nobel pentru Fizică din 2026

Născut în 1944 la Tienen, în Belgia, Francis Halzen a obținut doctoratul în 1969 la KU Leuven și este profesor la Universitatea din Wisconsin-Madison, SUA.

El și-a prezentat pentru prima dată în 1988 viziunea privind detectarea neutrinilor la Polul Sud. Atunci când un neutrino se ciocnește cu un nucleu atomic, produce o străfulgerare de lumină care poate fi urmărită de senzori aflați în gheața glaciară limpede.

Gheața de la Polul Sud prezintă numeroase avantaje, deoarece este ferită de diverse tipuri de interferențe, iar zona este stabilă din punct de vedere geologic, nefiind afectată de cutremure.

Halzen și ideea sa au primit curând sprijinul altor cercetători și, doar câțiva ani mai târziu, au fost efectuate teste preliminare cu senzori instalați în gheață.

Neutrinii cosmici cu energii extrem de ridicate sunt foarte rari, astfel încât este nevoie de un volum enorm de gheață pentru a putea observa un număr suficient de mare de coliziuni.

Observatorul de Neutrini IceCube acoperă un volum de un kilometru cub și a fost finalizat în 2011. Cercetătorii au descoperit în curând primii neutrini de înaltă energie, iar câțiva ani mai târziu au putut publica descoperirea unor neutrini care trebuie să provină din regiuni aflate mult dincolo de sistemul nostru solar.

„Astfel, a putut începe cu adevărat căutarea surselor de neutrini din Univers”, subliniază Academia Regală Suedeză de Științe.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel Devoret și John Martinis pentru contribuțiile lor la dezvoltarea noii generații de tehnologii cuantice, scrie hotnews.ro.

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