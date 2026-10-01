Rusia a anunțat miercuri că expulzează un grup de angajați de la Ambasada Ungariei la Moscova și de la consulatele sale generale din Kazan și Sankt Petersburg, după ce Budapesta a anunțat luna trecută expulzări ale unor diplomați ruși, transmite Interfax.

Moscova a anunțat joi, 1 octombrie, că un grup de angajați ai Ambasadei Ungariei din capitala rusă și ai consulatelor generale din Sankt Petersburg și Kazan trebuie să părăsească țara în termen de două săptămâni.

Decizia vine după ce Ungaria a expulzat, în septembrie, 10 diplomați ruși. Ca reacție, Ministerul rus de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei la Moscova, Gabor Gergics, căruia i-a transmis un protest față de decizia autorităților de la Budapesta.

Potrivit Moscovei, măsura Ungariei a fost „nefondată” și „deschis ostilă”. Ministerul rus de Externe a transmis că expulzarea diplomaților ungari reprezintă o măsură de represalii, transmite Hotnews.

„Pe 1 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ungariei în Federația Rusă, Gabor Gergics”, a declarat MAE rus într-un comunicat citat de Interfax.

Diplomatului ungar i-a fost transmis un „protest vehement” față de ceea ce Moscova a descris drept o „cerere nefondată” și „deschis ostilă” a autorităților maghiare din 8 septembrie, prin care mai mulți angajați diplomatici ruși au fost obligați să părăsească Ungaria.

„Diplomatul maghiar a fost informat că, drept măsură de represalii, un grup de angajați ai Ambasadei Ungariei la Moscova și ai Consulatelor Generale ale Ungariei la Sankt Petersburg și Kazan trebuie să părăsească teritoriul Federației Ruse în termen de două săptămâni”, se mai precizează comunicatul emis de MAE rus.

Cum a început conflictul diplomatic

Conflictul diplomatic a început la 8 septembrie, când Budapesta a anunțat că 10 membri ai misiunii diplomatice ruse trebuie să părăsească Ungaria. Autoritățile maghiare au spus că aceștia desfășuraseră activități incompatibile cu statutul lor diplomatic și cu prevederile Convenției de la Viena.

Cum Budapesta nu a oferit public detalii despre activitățile concrete pentru care cei 10 diplomați au fost expulzați, presa internațională și experți în relaţii diplomatice au interpretat formularea folosită de autoritățile ungare ca o referire la activități de informații.

Măsura luată de guvernul condus de Peter Magyar a fost practic o premieră, fiind pentru prima dată când Budapesta expulzează printr-o singură decizie un număr atât de mare de diplomați ruși.

La o zi după decizia Ungariei, Kremlinul a transmis că Rusia va da un răspuns, iar acesta a venit acum, prin expulzarea grupului de diplomaţi maghiari anunţată oficial de Ministerul de Externe.