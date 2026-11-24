„Atacuri dureroase” după ce armata Kievului a atacat două nave rusești în largul Libiei. Pe de altă parte, cancelarul Germaniei a acuzat Rusia că își continuă escaladarea după ce a ieșit la iveală că liderii de la Moscova intenționează să lanseze pe orbită, până la sfârșitul acestui an, un satelit echipat cu o armă nucleară.

Potrivit unei investigații realizate de presa germană, Rusia ar putea să lanseze pe orbită, până la sfârșitul anului, un satelit echipat cu o armă nucleară. Satelitul, identificat sub numele de Sputnik-S, construit în urmă cu mai mulți ani, s-ar afla în prezent gata de lansare, într-o bază secretă din apropierea Moscovei. Serviciile de informații occidentale cred că arma NU ar fi destinată atacării unor ținte terestre, ci distrugerii sau scoaterii din funcțiune a unui număr foarte mare de sateliți, printr-o explozie nucleară în spațiu. O asemenea detonare ar putea afecta grav sistemele de comunicații, navigația GPS și infrastructurile care depind de serviciile prin satelit, inclusiv rețelele energetice și operațiunile bancare.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI „Informațiile potrivit cărora Rusia intenționează să desfășoare arme nucleare în spațiu nu sunt noi, însă asta nu le face mai puțin șocante. Ele arată până unde este dispusă Rusia să meargă cu escaladarea situației."

Între timp, Volodimir Zelenski a făcut publice imagini dramatice cu atacarea și scufundarea unei nave de război rusești, în portul Benghazi din Libia. Liderul de la Kiev a vorbit despre o "operațiune ucraineană exemplară" și a declarat că au fost utilizate șapte drone navale pentru a ataca nava de război Mercury și o navă comercială aflată în apropiere, care, potrivit lui Zelenski, transporta armament rusesc.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTEL UCFRAINEI „Rusia folosea în război două nave: o corvetă, una dintre cele mai noi din flota rusă, și o navă de marfă care transporta armament. Acum nu mai transportă nimic, iar corveta se află pe fundul mării. Am obținut acest rezultat folosind exclusiv armele noastre, dronele noastre navale."

Dmitri PESKOV, PURTĂTORUL DE CUVÎNT AL KREMLINULUI „Adversarul continuă să încerce să lanseze atacuri. Noi continuăm operațiunea noastră militară specială. Acestea provoacă consecințe extrem de dureroase pentru regimul de la Kiev."

Ivor BENNET, CORESPONDENT SKY NEWS: “Pentru Rusia, atacul e important și stârnește îngrijorare. Iată trei motive pentru asta. În primul rând, locul atacului. Ambarcațiunile vizate se aflau în Libia, la mai bine de 1609 km de sudul Ucrainei și la 3200 de km de Moscova, o extindere importantă a conflictului. În al doilea rând, vasul scufundat era printre cele mai noi din flota rusă. În al treilea rând, în atac a fost folosit exclusiv armament ucrainean, mai precis drone navale ucrainene, lucru important pentru o țară care, la începutul acestui conflict, nici măcar nu avea marină."

Pe de altă parte, președintele ucrainean a avertizat că Moscova plănuiește noi atacuri violente asupra infrastructurii energetice și asupra civililor. Și le-a cerut din nou aliaților rachete interceptoare.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTEL UCFRAINEI: „Fiecare rachetă Patriot aflată în dotarea noastră este o lovitură pentru Rusia și pentru disprețul pe care îl arată față de diplomație și viața umană. Războiul continuă doar pentru că Moscova consideră că poate continua să ucidă și să distrugă."

Pe de altă parte, Comisia Europeană a anunțat un nou pachet de sancțiuni care are scopul să reducă veniturile Rusiei din exporturile de petrol și să îngreuneze ocolirea măsurilor existente.

Ursula VON DER LEYEN, ȘEFA COMISIEI EUROPENE: „Scopul este să menținem presiunea asupra Rusiei pentru războiul său de agresiune împotriva Ucrainei și vom continua să propunem noi sancțiuni până când Rusia va demonstra o intenție reală de a obține o pace durabilă în Ucraina."

Ca să poată fi aplicate, propunerile Comisiei trebuie să obțină susținerea celor 27 de state membre.