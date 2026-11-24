Agențiile de informații occidentale avertizează cu privire la o nouă amenințare nucleară din partea Moscovei: Rusia ar putea lansa pe orbită un satelit cu focos nuclear în următoarele săptămâni, scrie European Pravda, preluând informații apărute în mai multe publicații germane.

Agențiile de informații și autoritățile militare occidentale, în special Forțele Armate Germane și Serviciul Federal de Informații, consideră că Rusia ar putea lansa în spațiu un satelit echipat cu un focos nuclear în orice moment, în următoarele săptămâni.

Forțele Armate Germane l-ar fi informat deja pe ministrul Apărării, Boris Pistorius, precum și pe alți oficiali guvernamentali despre această situație.

Mai multe țări membre NATO au primit recent un avertisment în acest sens cu privire la intențiile Rusiei, mai scrie sursa citată.

Potrivit informațiilor, satelitul va deveni operațional la scurt timp după lansarea pe orbită.

Satelitul nuclear al Rusiei ar fi deja construit

Satelitul, supranumit „Sputnik-S”, ar fi complet construit și este depozitat în apropierea Moscovei de ceva timp.

Se menționează că desfășurarea armelor nucleare în spațiu ar reprezenta o amenințare militară uriașă pentru Occident: odată ce un astfel de satelit înarmat ajunge pe orbita Pământului, nu vor exista practic contramăsuri eficiente, ceea ce înseamnă că va fi imposibil de prevenit utilizarea acestor arme.

Experții consideră că consecințele unei explozii nucleare în spațiu ar fi grave. Comandantul Comandamentului Spațial al SUA, Stephen Whiting, a declarat recent că „probabil aproximativ o treime din toți sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului ar ceda imediat, în primele ore sau zile. Apoi, în următoarele câteva luni, restul sateliților ar ceda treptat.”

O altă problemă ar fi impulsul electromagnetic extrem de puternic al unei explozii nucleare în spațiu, care ar putea duce, de asemenea, la avarierea masivă a sistemelor tehnice de pe Pământ.

Generalul-maior Armin Fleischmann din cadrul Comandamentului pentru Spațiul Cibernetic și Informațional (CIR) menționează că, dacă un astfel de dispozitiv ar exploda, „consecințele asupra vieții în Germania ar fi enorme: pene de curent, restricții severe ale comunicațiilor și navigației”.

Kremlinul respinge informațiile

Kremlinul a respins luni informațiile apărute în presa germană potrivit cărora Rusia ar intenționa să lanseze, până la sfârșitul anului 2026, un satelit echipat cu o armă nucleară, relatează Reuters.

„Nu, nu am văzut raportul. Dar sunt atât de multe afirmații «presupuse» și «posibile» în el, atribuite cine știe cui, încât cu siguranță nu merită să le luăm în serios”, le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Anterior, ambasada Rusiei, contactată de presa germană, a transmis că nu deține informații despre presupusa lansare și a respins categoric acuzațiile privind activitățile spațiale ale Moscovei, calificându-le drept parte a unei „campanii de propagandă”.

În 2024, Moscova a respins și declarațiile unor oficiali americani potrivit cărora Rusia ar dezvolta o armă capabilă să distrugă sateliți inamici prin declanșarea unei explozii nucleare în spațiu.

Anterior, șapte țări ale Uniunii Europene au solicitat ca proiectul Scutului Spațial European (European Space Shield) să fie reorientat către protejarea sistemelor spațiale ale UE, lăsând în același timp capabilitățile spațiale militare la nivel național.

Parisul și Berlinul s-au arătat de mult timp sceptice cu privire la Scutul Spațial European, o inițiativă propusă de Bruxelles anul trecut ca parte a „Foii de parcurs pentru pregătirea în domeniul apărării 2030”.

Rusia ar putea lansa în spațiu un satelit înarmat cu un focos nuclear în orice moment, în următoarele săptămâni, relatează digi24.ro.