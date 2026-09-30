Rusia a avertizat NATO că este pregătită să folosească întregul arsenal de care dispune, inclusiv arme nucleare, dacă Alianţa încearcă să izoleze Kaliningradul, susţinând că astfel de acţiuni sporesc semnificativ riscul unui conflict armat direct cu NATO.

„Rusia va fi pregătită să utilizeze întregul arsenal de forţe armate şi capacităţi de care dispune, inclusiv armele nucleare, pentru a-şi apăra teritoriul, în cazul în care statele membre ale NATO ar întreprinde vreo încercare cu scopul de a izola regiunea Kaliningrad de restul ţării”, a transmis Moscova, potrivit agenţiei dpa, care a văzut textul scrisorii. „Această abordare periculoasă şi nesăbuită prezintă un risc ridicat de a declanşa un conflict armat direct, în cadrul căruia ar fi posibile atacuri ruseşti asupra centrelor de decizie din statele membre ale Alianţei încă de la începutul conflictului”, se menţionează în document, potrivit dpa, citează News.ro.

La rândul său, Ambasada Rusiei la Bruxelles a publicat pe X un „comentariu”, arătând că Rusia îşi exprimă „îngrijorarea” faţă de ceea ce consideră a fi „acţiuni provocatoare” din partea NATO faţă de Kaliningrad, la care Rusia este pregătită să riposteze „cu întregul său arsenal”.

„Constatăm o intensificare fără precedent a activităţii militare a Alianţei de-a lungul frontierelor noastre vestice”, care includ Kaliningradul, a denunţat ambasada. Statele membre ale NATO sunt îndemnate „să se abţină de la alte măsuri destabilizatoare şi de escaladare, pentru a evita o confruntare pe scară largă”. Rusia „este pregătită să-şi desfăşoare întregul arsenal pentru a-şi apăra teritoriul, în cazul în care ţările NATO ar încerca să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării noastre”, transmite Moscova, potrivit comentariului reprodus de ambasada sa.

Teritoriul Kaliningrad, fostul Königsberg din Prusia de Est, anexat de URSS în 1945 şi care nu are graniţă directă cu Rusia, se învecinează cu Polonia, Lituania şi Marea Baltică.

NATO a confirmat că a primit scrisoarea şi că a răspuns la aceasta, denunţând „ameninţările” Rusiei de a recurge la forţă şi reiterând caracterul defensiv al Alianţei.

NATO condamnă „retorica nucleară iresponsabilă” a Rusiei, cuprinsă în documentul adresat de Moscova liderilor Alianţei, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a NATO. „Condamnăm ferm ameninţarea cu recurgerea la forţă, inclusiv orice retorică nucleară iresponsabilă”, a declarat Allison Hart.

Ţările NATO sunt îngrijorate de recrudescenţa atacurilor hibride atribuite Rusiei pe teritoriul lor şi şi-au intensificat prezenţa militară, în special la frontierele estice ale Alianţei. Această consolidare militară este denunţată în mod regulat de Rusia, care o consideră o ameninţare îndreptată împotriva sa.

„Utilizarea tacticilor hibride de către Rusia este un semn de disperare, dar nu ne vom lăsa descurajaţi în sprijinul nostru faţă de Ucraina”, a subliniat purtătoarea de cuvânt a NATO.

„Dispunem de toate resursele necesare pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianţei şi suntem puternici, pregătiţi şi capabili să facem faţă oricărei ameninţări”, a transmis Allison Hart.

NATO consideră că scrisoarea Rusiei reprezintă în primul rând un răspuns la un exerciţiu aerian desfăşurat la mijlocul lunii august. Potrivit unor surse militare, exerciţiul a avut ca scop demonstrarea capacităţii NATO de a controla enclava Kaliningrad în cazul unei agresiuni militare ruse împotriva teritoriului Alianţei. Ministerul Apărării din Polonia l-a descris ca o demonstraţie a capacităţilor de reacţie rapidă ale Alianţei.

Comentariul Ambasadei Ruse de la Bruxelles

Ambasada Rusiei în Belgia a publicat miercuri pe X un „comentariu cu privire la escaladarea situaţiei politico-militare din jurul Regiunii Kaliningrad din partea ţărilor NATO”, datat 28 septembrie 2026:

„Suntem profund îngrijoraţi de declaraţiile şi acţiunile provocatoare ale conducerii Alianţei Nord-Atlantice şi ale statelor membre NATO cu privire la Regiunea Kaliningrad, parte integrantă a Federaţiei Ruse.

Observăm o intensificare fără precedent a activităţii militare a Alianţei de-a lungul graniţelor noastre de vest. Iniţiativele menite să contracareze aşa-zisa „ameninţare rusă” se extind, incluzând exerciţii la scară largă care simulează operaţiuni ofensive.

În regiunea baltică, Alianţa caută în mod constant să creeze noi ameninţări la adresa flotei noastre, simulând în mod deschis scenarii specifice pentru desprinderea regiunii Kaliningrad şi elaborând planuri pentru izolarea militară şi politică a porturilor din nord-vest.

În ianuarie 2025, a fost lansată operaţiunea „Baltic Sentry”, menită să testeze mecanismele de blocare unilaterală a transportului maritim internaţional.

În acelaşi timp, asistăm la o escaladare bruscă a retoricii cercurilor militare şi politice occidentale, în special pe flancul estic. Ridicând în mod deliberat nivelul confruntării, aceştia fac declaraţii în care susţin că NATO are capacitatea de a lovi ţinte militare în regiunea Kaliningrad şi solicită organizarea de noi exerciţii „agresive” în apropierea graniţelor Rusiei.

Alianţa desfăşoară o campanie de informare la scară largă pentru a propaga mitul „ameninţării ruse” şi pentru a răspândi informaţii false despre presupusele „intenţii” ale Moscovei de a ataca unul dintre statele baltice până cel târziu în 2029 sau chiar mai devreme. Se anunţă planuri privind evacuarea transfrontalieră a populaţiei „în cazul unei crize majore”.

În acelaşi timp, declaraţiile repetate ale conducerii ţării noastre — conform cărora aceasta nu are intenţii sau motive să iniţieze vreo acţiune militară —, precum şi propunerea adresată ţărilor NATO de a stabili în scris garanţii reciproce de securitate, sunt complet ignorate.

Având în vedere atitudinea agresivă adoptată de conducerea blocului şi de statele membre, Ambasada a transmis poziţiile noastre fundamentale către Statul Major Internaţional al NATO şi Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei.

Am avertizat că linia de conduită imprudentă şi iresponsabilă menţionată anterior sporeşte considerabil riscurile unui conflict armat direct cu ţara noastră. Am subliniat faptul că Rusia dispune de mijloacele necesare pentru a respinge orice potenţială agresiune şi este pregătită să-şi mobilizeze întregul arsenal pentru a-şi apăra teritoriul, în cazul în care ţările NATO ar încerca să izoleze regiunea Kaliningrad de restul ţării noastre.

Am solicitat statelor membre ale blocului să se abţină de la declaraţii şi acţiuni care să agraveze situaţia, pentru a preveni o confruntare la scară largă”, scrie știrileprotv.ro.