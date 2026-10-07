Autoritatea sanitară din Rusia a declarat miercuri că nu există riscul izbucnirii unei epidemii de ciumă în Siberia, după ce o angajată a unui institut de cercetare a ciumei a murit, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut Moscovei mai multe informații despre cauza decesului, potrivit Reuters.

Autoritățile ruse susțin că angajata de laborator, în vârstă de 28 de ani, a murit vineri din cauza unei pneumonii cu origine încă necunoscută. Cazul a stârnit îngrijorări la nivel internațional, inclusiv din partea președintelui american Donald Trump.

Aproximativ 200 de persoane au fost plasate inițial în carantină.

Oficialii din domeniul sănătății la nivel mondial, dar și presa internațională, au fost deosebit de atenți la cazurile de pneumonie cu cauză necunoscută de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, care a început cu un focar de îmbolnăviri respiratorii grave și cu răspândire rapidă în China.

Cu toate acestea, cauza unor cazuri individuale de pneumonie nu poate fi adesea stabilită. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, riscul pe care îl reprezintă incidentul din Rusia pentru populația generală este scăzut.

Rospotrebnadzor, autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și sănătatea publică, a anunțat miercuri că începe să renunțe treptat la măsurile de precauție instituite după incident, după ce a concluzionat că nu există riscul izbucnirii unei epidemii. Autoritatea a precizat că a transmis OMS cele mai recente informații disponibile.

Nu au fost depistate cazuri de ciumă în rândul persoanelor care au intrat în contact cu angajata decedată, Daria Șipilova, a anunțat autoritatea rusă. Aproximativ 90% dintre persoanele plasate în carantină au fost externate după ce aproape 5.000 de teste de laborator nu au identificat agenți patogeni periculoși.

Autoritățile au precizat că Șipilova era vaccinată și, prin urmare, era „imună la infecțiile periculoase cu care lucra”.

Rospotrebnadzor nu a precizat însă ce a provocat pneumonia în urma căreia a murit femeia și nici în ce circumstanțe s-a îmbolnăvit, transmite Hotnews.