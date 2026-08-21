Rusia este gata să analizeze noi propuneri pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă acestea trebuie să țină cont de „realitățile de pe teren”, a declarat viceministrul adjunct de externe Serghei Riabkov. El a spus că SUA au demonstrat disponibilitate pentru un „dialog constructiv”, dar a subliniat că Washingtonul trebuie să își folosească influența asupra Kievului și a aliaților europeni, transmite Reuters.

Într-un interviu apărut vineri pe platforma online News.ru, Riabkov a spus că Statele Unite au demonstrat disponibilitate pentru „dialog constructiv” şi o „înţelegere a poziţiei Rusiei”.

„În acest stadiu, este mai important în ce măsură Washingtonul este capabil să influenţeze deciziile regimului de la Kiev şi ale sponsorilor lui europeni, care încă visează la o „înfrângere strategică” a Rusiei”, a afirmat el.

Negocierile dintre Rusia şi SUA pentru a pune capăt conflictului din Ucraina au stagnat în mare parte în contextul războiului din Iran.

Joi, Kremlinul a declarat că nu are încă nicio informaţie despre o posibilă vizită la Moscova a emisarilor prezidenţiali americani Jared Kushner şi Steve Witkoff, care au condus în trecut negocierile cu Rusia.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luna trecută că Washingtonul este hotărât să ajute la încheierea războiului, în urma unei întâlniri la Manila cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Rubio a avertizat, însă, că nu este previzibil un acord rapid şi că SUA încearcă să „găsească o cale de mijloc”.

„Noile realităţi de pe teren”

În interviul menţionat, Riabkov a spus că Rusia este pregătită să asculte noile idei ale lui Rubio şi să continue dialogul cu Washingtonul.

„Federaţia Rusă este pregătită să asculte orice propuneri şi idei rezonabile care sunt conforme cu obiectivele stabilite de preşedintele rus şi respectă 'realităţile de pe teren'”, a spus el.

După aproape patru ani şi jumătate de război, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei recunoscut la nivel internaţional. Moscova a declarat în repetate rânduri că este deschisă discuţiilor, dar că acestea trebuie să recunoască „noile realităţi de pe teren”.

În interviu, Riabkov a sugerat, de asemenea, că Rusia este dornică să menţină discuţiile cu SUA privind armele nucleare. Tratat nuclear New START a expirat în februarie, lăsând cele mai mari două puteri nucleare ale lumii fără obligaţii constrângătoare în ce priveşte arsenalele lor strategice, pentru prima dată în peste o jumătate de secol.

Moscova a declarat că va continua să respecte limitele din tratat privind rachetele şi ogivele nucleare atât timp cât Washingtonul face acelaşi lucru.

„Rămânem deschişi în viitor să găsim modalităţi politice şi diplomatice de a stabiliza această zonă”, a mai spus viceministrul Riabkov în interviul pentru News.ru, scrie digi24.ro.