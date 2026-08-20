Rusia intră în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare din septembrie, când va fi aleasă noua componență a Dumei de Stat. Scrutinul se desfășoară într-un sistem politic dominat de partidul lui Vladimir Putin, care controlează în prezent majoritatea parlamentară. Comisia Electorală Centrală a aprobat modelul buletinului de vot și ordinea în care vor apărea formațiunile înscrise în cursă, însă lista a fost modificată după ce unicul partid cu o poziție explicit anti-război a fost scos din alegeri printr-o decizie a unei instanțe din Moscova. Timp de trei zile, rușii vor alege 450 de deputați pentru un mandat de cinci ani.

Într-un an marcat de scumpiri, probleme cu aprovizionarea și pene de curent, apă sau combustibil, rușii sunt chemați din nou la urne. În septembrie, ei vor trebui să aleagă noua componență a Dumei de Stat. Pentru unii ruși, însă, nici măcar nu mai merită să meargă la urne. Un sondaj realizat de centrul independent Levada arată că 41 la sută dintre cei care spun că nu vor vota cred că participarea lor nu va schimba nimic. Alți 24 la sută spun că nu au încredere că alegerile vor fi corecte.



„-O să mergeți la alegerile din septembrie?

-Nu.

-De ce?

-Pentru că nu am pe cine alege. Trebuie să îi înlocuim pe cei care sunt și atunci poate o să merg la alegeri. La noi alegerile nu sunt corecte. Nu vreau să pierd nici 15 minute pentru alegerile acestea.”

„-O să mergeți la alegerile din septembrie?

-Nu, pentru că rezultatul este deja decis.”

-Atunci ce să facem?

-Nimic, ce putem noi să facem.”

În același timp, dintre cei chestionați, 30 la sută spun că ar vota pentru Rusia Unită, formațiunea creată în 2001 și asociată direct cu puterea lui Vladimir Putin. Dar nu toți și-au putut argumenta alegerea.

„-Ce partid susțineti la algerile Dumei de Stat?

-Rusia Unită.

-De ce?

-Pentru că... îmi place.”

„-Rusia Unită.

-De ce pentru acest partid?

-Pentru că demult îi susțin.

-Ce ultimul lucru a făcut partidul Rusia Unită, ce ați memorat?

-La sigur nu pot răspunde acum la această întrebare.”

Rusia Unită domină politica rusă de peste două decenii. La alegerile din 2021, partidul a obținut aproape 50 la sută din voturi, urmat de comuniști, cu aproape 19 la sută. Partidul Comunist, condus de Ghenadi Ziuganov, este principala forță de opoziție din Dumă, dar susține politica Kremlinului și războiul împotriva Ucrainei. În parlament mai este reprezentat LDPR, partid fondat în 1992 și asociat mult timp cu Vladimir Jirinovski. În acest context, competiția politică este limitată, iar alegătorii au puține alternative care să conteste cu adevărat direcția Kremlinului. Analiștii vorbesc că nu este o competiție politică reală.

Andrei PERȚEV, ANALIST POLITIC: „Se pare că sistemul a ajuns să obțină rezultatul în mare parte prin metode administrative. Vorbim despre mobilizarea angajaților de stat și a angajaților companiilor loiale puterii, dar și despre falsificări directe.”

Ekaterina ȘULIMAN, POLITOLOG: „Alegeri fără alegere. La aceste alegeri este imposibil ca Rusia Unită să nu obțină majoritatea, chiar și majoritatea constituțională. Nimeni nu își propune acest obiectiv.”

Scrutinul va avea loc între 18 și 20 septembrie. Rușii vor alege 450 de deputați pentru un mandat de cinci ani. Jumătate dintre mandate sunt repartizate pe liste de partid, iar cealaltă jumătate este câștigată în circumscripții uninominale. Pentru a intra în Duma pe listele de partid, formațiunile trebuie să obțină cel puțin cinci la sută din voturi.

Pentru prima dată, la alegerile pentru Duma de Stat vor participa și locuitorii din teritoriile ucrainene ocupate și revendicate de Moscova – Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Ucraina și comunitatea internațională nu recunosc anexarea acestor teritorii de către Rusia. Organizarea alegerilor în condiții de război ridică și mai multe semne de întrebare privind corectitudinea scrutinului.

Organizațiile internaționale atrag de mai mult timp atenția asupra restrângerii competiției politice, presiunilor asupra opoziției și limitării spațiului pentru presa independentă. La îndoielile privind corectitudinea scrutinului se adaugă și utilizarea pe scară largă a votului electronic, criticat pentru lipsa de transparență.

Ekaterina ȘULIMAN, POLITOLOG: „În regimurile politice care organizează alegeri, acestea sunt însă desfășurate sub control, astfel încât să fie evitată o schimbare electorală imprevizibilă și nefavorabilă pentru putere. Există o expresie cunoscută a politologului polonez Adam Przeworski: „Democrația este regimul în care partidele pierd alegerile”.

În septembrie, rușii vor vota pentru cei care vor ocupa cele 450 de locuri din Duma de Stat în următorii cinci ani. Iar scrutinul va fi urmărit nu doar pentru rezultatul oficial, ci și pentru nivelul participării și pentru sprijinul pe care îl mai are partidul care domină politica rusă de peste două decenii.