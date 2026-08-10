Un atac masiv cu drone a lovit în această dimineață orașul Nijnekamsk din Tatarstan, Rusia. 13 oameni au murit, iar alți 48 au fost răniți. Despre acest lucru a anunțat, pe 10 august, primarul orașului, care a spus că au fost vizate atât obiective civile, cât și industriale, fără a oferi detalii. Ministerul rus al Apărării a declarat că, noaptea trecută, au fost distruse peste 450 de drone ucrainene, inclusiv deasupra Republicii Tatarstan. Printre țintele atacului s-ar fi numărat obiective industriale, inclusiv o importantă uzină petrochimică.

În imaginile surprinse de localnici se văd explozii și coloane de fum deasupra zonei industriale. Potrivit primarului orașului Nijnekamsk din Tatarstan un atac masiv cu drone a lovit localitatea în această dimineață. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi fost vizată compania „Nijnekamsk-neftehim”, una dintre marile întreprinderi petrochimice din regiune.

Atacul de la Nijnekamsk este unul dintre cele mai grave produse în această zonă de la începutul războiului. Orașul se află la aproximativ 1.200 de kilometri de granița cu Ucraina și este un important centru petrolier și petrochimic al Rusiei.Autoritățile ruse au raportat sute de drone lansate asupra mai multor regiuni în noaptea de duminică spre luni.

Ministerul rus al Apărării susține că 456 de drone ucrainene au fost interceptate și distruse, inclusiv în regiunile Rostov, Kaluga, Tula, Moscova, Samara și Saratov, dar și deasupra Tatarstanului și Crimeei.

Rușii au continuat la rîndulor să atace orașele ucrainene. În Zaporojie 4 persoane au fost ucise și 25 au fost rănite în urma atacurilor aeriene. Printre cei răniți se numără un băiat de șase ani și o fetiță de zece ani. Au fost avariate blocuri de locuit și case private.

În orașul Sumî, peste zece persoane ar fi fost rănite în urma unor atacuri rusești cu bombe aeriene ghidate. Loviturile au fost înregistrate la trei adrese, fiind avariate blocuri și case particulare, automobile și spații comerciale.

În regiunea Poltava, salvatorii au stins incendiile izbucnite în urma atacului rusesc asupra mai multor stații de alimentare cu combustibil, a unei case particulare și a unuia dintre obiectivele industriale.

În regiunea Dnipro, un bărbat a murit, iar alte cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești.

Deocamdată, Kievul nu și-a asumat oficial atacul asupra Tatarstanului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apărat însă loviturile asupra infrastructurii rusești, spunând că acestea reprezintă un răspuns la atacurile Moscovei asupra Ucrainei.