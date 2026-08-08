Tensiunile dintre Rusia și Germania se amplifică după incidentul cu o dronă explozivă pe aeroportul din Leipzig. Ambasada Rusiei la Berlin susține că întregul caz este o „provocare complet fabricată”, respingând orice implicare a Moscovei.

Aeroportul din Leipzig este o importantă platformă de transport pentru material militar destinat Germaniei, NATO și sprijinirii Ucrainei, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Principalul pericol cu care este confruntată Germania astăzi nu rezidă în pretinsele 'atacuri hibride' ale Moscovei, care nu există, ci în politicienii care elaborează cu entuziasm scenarii de război iminent cu Rusia", a postat instituţia pe site-ul său de internet.

Friedrich Merz a convocat Consiliul Național de Securitate

Cancelarul german Friedrich Merz a reunit vineri consiliul naţional de securitate după descoperirea în noaptea de marţi spre miercuri a unei drone explozibile pe aeroportul din Leipzig, care a întrerupt timp de mai multe ore traficul aerian.

Miercuri seară, ministrul de interne Alexander Dobrindt a alertat privind „o nouă dimensiune de ameninţare" cu acest posibil „scenariu de atac hibrid", fără a desemna suspecţii.

Citeste si : Alertă în Germania: Dronă cu explozibil descoperită pe aeroportul Leipzig, centru logistic-cheie pentru NATO

Însă Verzii şi liberalii din FDP, două partide din opoziţie, au arătat cu degetul spre Moscova.

În comunicatul său, ambasada Rusiei la Berlin şi-a exprimat "îngrijorarea faţă de un nou val de isterie antirusă în Germania".

„Este evident că această provocare complet fabricată nu serveşte decât intereselor Kievului şi aripii militariste a establishment-ului politic european", a adăugat instituţia.

Situat în partea estică a ţării, aeroportul din Leipzig/Halle joacă un rol central în transportul de bunuri militare, în special cele ale armatei germane şi ale aliaţilor NATO, şi serveşte de asemenea drept bază pentru flota companiei ucrainene de transport de mărfuri Antonov Airlines.

În iulie 2024, un colet a luat foc într-un centru al transportatorului DHL, înainte de fi urcat în avion. Şeful serviciilor de informaţii interne din Germania a acuzat deschis Moscova că se află în spatele acestui incident, scrie știrileprotv.ro