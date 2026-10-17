Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a participat joi la reuniunea miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din cadrul G20, desfășurată la Bangkok, în Thailanda. Este a doua sa participare în persoană la un astfel de eveniment după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, iar revenirea sa la masa negocierilor scoate în evidență divergențele dintre Statele Unite și aliații europeni în privința relațiilor cu Moscova, scrie CNBC.

Siluanov și viceguvernatoarea Băncii Rusiei, Elizaveta Danilova, au fost incluși în delegația rusă la reuniunile organizate în cadrul întâlnirilor anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale. Potrivit informațiilor consultate de CNBC, reprezentanții Rusiei au fost așezați între delegațiile Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite.

Prezența oficialului rus a fost criticată de ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, care s-a opus eforturilor Washingtonului de a readuce Rusia pe scena internațională. După reuniunea de joi, acesta a declarat că nu va trata Rusia ca pe un membru obișnuit al G20 și că nu va accepta revenirea Moscovei la masa negocierilor ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

La o reuniune precedentă, desfășurată în august, în orașul american Asheville, Klingbeil i-a cerut lui Siluanov să pună capăt războiului din Ucraina și a refuzat să pozeze alături de el pentru fotografia de grup. Imaginea oficială a fost realizată, în cele din urmă, fără delegația rusă, după protestele reprezentanților europeni.

SUA vor să reia dialogul cu Moscova, Europa se opune relaxării sancțiunilor

Statele Unite, care dețin în acest an președinția G20, au permis participarea ministrului rus la discuțiile financiare, după o perioadă de izolare a Moscovei în urma invaziei Ucrainei. Administrația americană a propus, de asemenea, ridicarea temporară, până în aprilie, a unor sancțiuni care vizează importurile de motorină din Rusia. Inițiativa a atras critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a unor aliați europeni.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat miercuri pentru CNBC că nu este momentul potrivit pentru relaxarea sancțiunilor impuse Rusiei.

Și ministrul australian de Finanțe, Jim Chalmers, a condamnat războiul declanșat de Moscova. Într-o declarație publicată după reuniune, acesta a afirmat că efectele închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran și ale atacurilor asupra navelor comerciale sunt agravate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Australia a cerut Moscovei să oprească ofensiva și să respecte suveranitatea ucraineană.

Fără declarație comună după reuniune

Miniștrii de Finanțe ai G20 au încheiat discuțiile fără să adopte un comunicat comun. Divergențele dintre state rămân vizibile în privința războiului din Ucraina, a conflictului din Orientul Mijlociu și a dezechilibrelor comerciale globale.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care ar fi trebuit să prezideze în mod obișnuit discuțiile, a lipsit de la reuniune pentru a rămâne la Washington.

Nici reuniunea din august, desfășurată în Statele Unite, nu s-a încheiat cu un comunicat comun, după ce China s-a opus unor formulări privind mai multe subiecte, inclusiv corectarea excedentelor comerciale globale excesive. Atunci, Washingtonul a publicat o declarație a președinției, susținută de participanți, cu excepția Chinei.

Următorul summit al liderilor G20 este programat pentru luna decembrie, la Miami, în Statele Unite, transmite Digi24.