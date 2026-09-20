Ruşii se prezintă la urne duminică, în cea de-a treia şi ultima zi a alegerilor parlamentare, care, aşa cum era de aşteptat, se vor încheia cu victoria partidului lui Vladimir Putin, la mai bine de patru ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina.

Aceste alegeri parlamentare, primele de la începutul ofensivei la scară largă împotriva Ucrainei din 2022, au ca scop reînnoirea celor 450 de locuri din Duma, camera inferioară a Parlamentului rus, şi se desfăşoară şi în teritoriile ucrainene ocupate şi anexate de Rusiei.

Reamintind realitatea unui conflict marcat în ultimele luni de o intensificare a atacurilor de ambele părţi ale frontului, ultima zi de votare a fost precedată în capitala rusă de un atac care a mobilizat sute de drone.

Guvernatorul regiunii din jurul Moscovei, Andrei Vorobiov, a anunţat că 249 de drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană, lovind mai multe zone rezidenţiale din periferia oraşului, unde au fost înregistrate două victime, informează AFP.

Chiar în Moscova, o rafinărie importantă a fost avariată, potrivit primarului Serghei Sobianin.

Rezultatul scrutinului nu lasă loc de îndoială într-o ţară în care exprimarea disidenţei este reprimată cu severitate de către autorităţi şi în condiţiile în care singurul partid care se opune frontal războiului, Iabloko, a fost eliminat din cursă, transmite News.ro.

Cu toate acestea, analiştii vor examina cu atenţie rata de participare la vot şi rezultatele partidelor alternative pentru a evalua starea de spirit a ruşilor, care se confruntă cu sancţiuni economice occidentale, atacuri ucrainene regulate, penurie de benzină şi restricţii privind funcţionarea internetului în mai multe regiuni.

În faţa partidului de la putere, „Rusia Unită”, au fost autorizate să participe la alegeri doar formaţiunile care îl susţin, în diferite grade, pe Vladimir Putin şi continuarea conflictului din Ucraina – comuniştii din KPRF, naţionaliştii din LDPR, conservatorii din „Rusia Justă” şi liberalii din Partidul „Oamenii Noi”.

Exclusă de la scrutin, opoziţia din exil a chemat toţi „ruşii care se opun războiului” să voteze împotriva partidului lui Vladimir Putin în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, duminică la prânz, pentru a-şi demonstra numărul.

Uniunea Europeană a denunţat, la rândul său, alegerile care se desfăşoară într-un climat de „represiune sistematică şi instituţionalizată”.

Votul, care a început vineri dimineaţă, va dura până la ora 18:00 GMT duminică (21.00 - ora României), iar primele rezultate sunt aşteptate imediat după aceea.

Potrivit agenţiei Tass, rata de participare la alegerile parlamentare din Rusia, aflate în desfăşurare, se ridică la 44,75% la ora 6:00 dimineaţa, ora Moscovei, duminică (ora 3:00 dimineaţa, GMT).