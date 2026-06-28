În Venezuela, șansele ca echipele de salvare să mai scoată pe cineva în viață, de sub mormanele de moloz, sunt tot mai mici, dar nu și imposibile. Ocrotită de trupul mamei ei, o fetită de numai 18 zile a rezistat peste 48 de ore sub dărâmături, iar un băiat de 11 ani a fost găsit în viață, astăzi, la 3 zile după cutremurele devastatoare. Până acum, bilanțul celor două cutremure de joi se ridică la peste 1.400 de morți. Dar numărul ar putea crește, întrucât peste 50 de mii de persoane sunt încă dispărute.

La trei zile de la cele două cutremure care au devastat Venezuela, încă mai apar imagini șocante din timpul seismelor. Aceste cadre au fost surprinse pe străzile din Caracas. Localnicii care au supraviețuit povestesc momentele teribile prin care au trecut.

„Nu am avut timp de nimic și, deși am încercat să plecăm... casa mea nu s-a prăbușit, dar când fiica mea a ieșit să-și caute copilul, casa de alături, care avea trei etaje, s-a prăbușit peste ea. A acoperit-o și a rămas prinsă sub dărâmături.”

După atâtea ore, localnicii încă speră că vor reuși să mai scoată oameni în viață de sub ruine. Nu au utilaje grele și spun că nici autoritățile nu-i ajută. Nervii tuturor sunt întinși la maximum.

Într-unul din cazuri, o mulțime furioasă l-a dat jos cu forța pe șoferul unui buldozer, care voia să plece fără să-i ajute.

„Nici poliția, nici Garda Națională nu ne-au ajutat. Au venit doar să mănânce și să facă poze, ca să pară că muncesc. Nici măcar nu și-au murdărit hainele, așa cum ni le-am murdărit noi. Suntem aici de trei zile.”

Dar există și miracole. O fetiță de numai 18 zile a fost scoasă în viață de sub dărâmături și predată în brațele tatălui ei.

La 72 de ore după cele două cutremure, salvatorii au scos în viață de sub dărâmături încă un copil, un băiat de 11 ani, prins sub ruine în localitatea Caraballeda.

Cu o zi înainte, un alt băiat de aceeași vârstă, Moisés, fusese salvat după o intervenție care a durat șase ore. Copilul era blocat la aproximativ trei metri sub dărâmături și a fost evacuat în siguranță.

Dar operațiunile de salvare vin cu riscuri uriașe în ruinele care stau să se prăbușească.

MARTHA KELNER CORESPONDENT SKY NEWS: „Salvatorii tocmai au coborât în fugă din clădire, pentru că au simțit o replică nouă. Evident, clădirea este instabilă.”

Între timp, în spitale e haos, pe străzi domnesc disperarea și neajutorarea. În multe locuri, bande de hoți jefuiesc magazinele și locuințele abandonate. Supraviețuitorii stau la cozi nesfârșite, pentru mâncare și alte produse de strictă necesitate.

„Sunt foarte multe cadavre acolo, care zac încă de aseară. Sunt și bebeluși nou-născuți. Uitați-vă cât este ceasul și tot nu au venit să le recupereze. La ora 20:00 încă erau oameni în viață acolo dedesubt, iar ei nici măcar nu s-au obosit să-i salveze.”

Experții se așteaptă ca numărul victimelor să crească - sunt peste 50.000 de oameni dispăruți, în urma seismelor.