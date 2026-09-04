Sătui de camerele de hotel și de agitația de zi cu zi, tot mai mulți slovaci aleg vacanțele în mijlocul naturii. Lasă televizorul și aglomerația în urmă și caută locuri neobișnuite, unde pot dormi în liniște. În Slovacia, au apărut tot mai multe astfel de locuri de cazare - de la căsuțe în copaci, până la corturi și autobuze în mijlocul pădurii.

Într-o mică localitate de la granița cu Cehia, turiștii se pot caza direct în... copaci. Fără zgomotul din trafic și fără gaze de eșapament. Doar liniștea pădurii și aer curat.

„Aici avem un pat dublu, iar aici, un pat supraetajat.”

Nu există, însă, electricitate, apă curentă și nici toalete ca acasă.

„Apoi acoperim cu rumeguș uscat. Este o toaletă în aer liber, dar una de lux. Da. Este puțin înfricoșător, nu o să mint, mai ales în pădure. Dar ce avem e suficient pentru a ne spăla pe mâini și pe față.”

Micul dejun e din partea casei. Trei verișoare și mătușa lor își petrec astfel verile, pentru al treilea an la rând.

„Astăzi suntem din nou împreună, după un an întreg. Jucăm cărți, vorbim sau mergem la plimbare.”

Adolescentele nu duc dorul televizorului și au rămas demult fără baterii la telefoanele mobile.

Peter ZIMAN, REPORTER: „Iar acum suntem în Kamenec, lângă Prievidza. Locul arată ca o stație spațială. Sunt, de fapt, corturi în care nu ai nevoie de saltea său sac de dormit. Seamănă cu o cameră de hotel, dar fără pereți de cărămidă.”

„Este foarte plăcut când picăturile de ploaie cad pe cort.”

Cei care nu se simt în largul lor într-un cort, pot opta pentru un autobuz, transformat în spațiu de cazare.

„Avem o zonă pentru luat masa, o bucătărie, precum și o zonă cu duș, toaletă și baie.”

Iar turiștii pot adormi liniștiți, fără teama că se vor trezi la trei sate distanță.

„Patul oferă o priveliște panoramică. Dimineața, razele soarelui vă vor trezi în mijlocul naturii sălbatice. Iar noaptea poate fi cu adevărat magică. Pe cer se pot vedea diferite constelații, Calea Lactee sau Perseidele.”

Iar interesul pentru vacanțele în propria țară este în creștere. În 2025, slovacii au făcut aproape 6,9 milioane de călătorii interne de agrement.