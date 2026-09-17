Scandal în jurul mult așteptatului turneu al artistului britanic Ed Sheeran în Statele Unite.

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Deși rapperul Mack-lemore trebuia să cânte în deschiderea concertelor, acesta a fost scos di program, după ce a ținut un discurs despre Gaza. Decizia a venit după o petiție a unei organizații americano-israeliene, care a cerut excluderea artistului de pe afiș. 

Ed Sheeran spune că nu el a luat această hotărâre și susține că a încercat să găsească o soluție împreună cu organizatorii, dar și cu reprezentanți din ambele tabere, însă fără rezultat. În semn de solidaritate cu rapperul, și ceilalți artiști din deschiderea concertelor au părăsit turneul.

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