Un scandal izbucnit într-o suburbie a Kievului, în jurul unei clădiri folosite de Garda Națională a Ucrainei, s-a transformat într-o confruntare violentă. Localnicii au acuzat că acolo sunt ținuți ilegal și bătuți militari care au fugit din unitățile lor. Au urmat proteste, altercații cu poliția, focuri de armă și atacuri asupra unui autobuz militar. Între timp, femeia care a declanșat scandalul, după ce a venit cu o ambulanță privată și a vorbit despre presupuse torturi, a ajuns în atenția anchetatorilor.

Totul a început aseară, în jurul orei 17, când o ambulanță privată a ajuns la o casă dintr-o o suburbie a Kievului. Medicii au spus că nu sunt lăsați să ajungă la un bărbat care avea nevoie de ajutor, așa că au alertat poliția.

Rudele militarilor și zeci de localnici au cerut acces în clădire și s-au certat cu forțele de ordine. La fața locului a venit și comandantul Gărzii Naționale, pentru a explica situația.

Oleksandr PIVNENKO, COMANDANTUL GĂRZII NAȚIONALE A UCRAINEI: „Este un punct temporar de dislocare a unei unități a Gărzii Naționale, unde sunt aduși cei mobilizați prin centrele teritoriale de recrutare, pentru a trece prin procedurile de înregistrare și perfectare a documentelor. Este vorba despre patru militari care au fost prinși de unitățile noastre, împreună cu poliția, după ce au dezertat din unitatea militară. În prezent, aceștia se află în centrul medical al Gărzii Naționale.”

Clădirea era folosită de o unitate din subordinea Gărzii Naționale „Azov”. Comandantul acesteia acuză protestatarii că discreditează militarii și alimentează propaganda rusă. În schimb, unii susțin că imobilul era o închisoare neoficială pentru militarii care nu respectau ordinele sau dezertau. În cele din urmă, medicii au primit acces în clădire.

În jurul orei 22, când militarii urmau să fie evacuați, accesul a fost blocat. La fața locului a venit și șeful Biroului Prezidențial, Kirilo Budanov. Acesta a încercat să calmeze mulțimea și să permită transportarea răniților.

„Am venit să văd ce naiba se întâmplă aici.”

Ulterior, au sosit un autobuz pentru militari și ambulanțe. Protestatarii au atacat autobuzul, i-au spart geamurile și au încercat să-l răstoarne. Au urmat noi confruntări.

După miezul nopții, spiritele s-au calmat, iar cei patru militari au fost transportați la spital. Între timp, femeia care a venit cu ambulanța, Valentina Moloda, a fost audiată de poliție. Potrivit presei, aceasta nu este medic, iar serviciul medical pe care pretindea că îl reprezintă nu mai activa. Jurnaliștii au mai descoperit că femeia ar fi participat anterior la proteste cu posibile legături proruse. Biroul de Investigații de Stat a deschis un dosar penal pentru a stabili dacă militarii au fost abuzați și cine a provocat violențele.