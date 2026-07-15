O roată desprinsă de la un avion a transformat pentru câteva momente platforma aeroportului din Lanzarote într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film. Rostogolindu-se fără control prin zona operațională, pneul a obligat mai mulți angajați ai aeroportului să intervină rapid și să îl urmărească pentru a evita un posibil incident, relatează El Pais.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și distribuite ulterior pe rețelele sociale arată cum roata se deplasează liber pe platformă, în timp ce mai multe vehicule încearcă să îi oprească traiectoria înainte ca aceasta să ajungă în alte zone ale aeroportului.

Deși pentru mulți utilizatori scena a părut amuzantă și aproape neverosimilă, situația nu a fost una lipsită de importanță. Într-un aeroport, unde se află simultan aeronave, vehicule de asistență la sol și numeroși angajați, orice obiect care se deplasează necontrolat poate reprezenta un risc.

Intervenția rapidă a angajaților a făcut ca situația să nu se agraveze, iar incidentul s-a încheiat fără urmări.

Roata avea un proprietar: Ryanair

Potrivit unor surse Aena citate de presa locală, pneul aparținea unui avion Ryanair. Până în acest moment, nu au fost oferite detalii despre circumstanțele în care roata a ajuns să se desprindă și nici despre momentul exact în care aceasta a început să se deplaseze pe platforma aeroportului.

Lipsa informațiilor privind cauza incidentului a dus la numeroase comentarii și speculații pe rețelele sociale. Videoclipul a strâns mii de vizualizări în doar câteva ore, iar mulți utilizatori au comparat scena cu o urmărire de film, în timp ce alții și-au exprimat opiniile despre compania Ryanair.

Aena a confirmat că incidentul nu a afectat operarea aeroportului și că nu au fost raportate pagube materiale sau persoane rănite, scrie știrileprotv.ro.