O nouă intervenție a agenților americani pentru imigrație stârnește revoltă. Doi pasageri au fost luați cu forța de ofițeri mascați, în timp ce rudele și ceilalți din jur încercau să înțeleagă ce se întâmplă. Scena dramatică s-a produs pe aeroportul din Seattle, chiar în timpul îmbarcării.

Imaginile filmate de pasageri arată cum agenții mascați încearcă să imobilizeze un bărbat și o femeie, în timp ce oamenii din jur privesc îngroziți. Femeia se agață de piciorul unuia dintre agenți, cade în genunchi și repetă printre lacrimi că au permis de muncă. La un moment dat, aceasta strigă că îi este luat tatăl. Un alt pasager încearcă să intervină, dar este împins la pământ de un agent.

„Avem permis de muncă.”

Potrivit autorităților americane, agenții ICE au reținut două persoane în cadrul operațiunii. Guvernatorul statului Washington a condamnat intervenția, pe care a numit-o profund contrară valorilor americane. Acesta a cerut companiilor aeriene să solicite agenților ICE să nu mai desfășoare astfel de operațiuni în aeroporturi. Intervenția de la Seattle vine după alte incidente grave în care agenți federali au folosit armele de foc. În ianuarie, Renée Good, o femeie de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un agent ICE în timp ce se afla la volanul mașinii sale, în Minneapolis.

La câteva săptămâni distanță, Alex Pretti, un asistent medical de 37 de ani, a fost împușcat mortal de agenți ai Poliției de Frontieră, tot în Minneapolis, în timpul unui protest împotriva operațiunilor de imigrare. Imaginile surprinse atunci au provocat proteste și au ridicat întrebări despre folosirea forței de către agenții federali.

În urma acestor tragedii, șefa departamentului, Kristi Noem, a fost înlăturată de la conducere. După revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, Donald Trump a lansat o amplă campanie împotriva imigrației ilegale, promițând cele mai mari deportări din istoria Statelor Unite.