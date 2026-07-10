După mai bine de 3 decenii, autoritățile din Hong Kong permit accesul câinilor în restaurante.

Unii patroni au amenajat spații separate pentru clienții însoțiți de prietenii necuvântători, au instalat purificatoare de aer și au cumpărat produse speciale pentru igienizare.

În același timp, au apărut și cursuri de bune maniere pentru patrupezi. Stăpânii sunt învățați, de exemplu, cum să își obișnuiască animalele să stea liniștite la masă.

Există și reguli. Câinii trebuie ținuți permanent în lesă, nu au voie să urce pe mese și nu pot consuma mâncarea pregătită pentru oameni. Anumite rase considerate periculoase nu sunt acceptate în restaurante. Potrivit autorităților, în Hong Kong trăiesc peste 400 de mii de câini și pisici de companie.