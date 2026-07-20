Schimbare la vârful politicii britanice. După doi ani la conducerea Guvernului, Keir Starmer și-a prezentat demisia, iar fostul primar al orașului Manchester, Andy Burnham, a fost desemnat noul prim-ministru al Marii Britanii.Andy Burnham devine al șaptelea șef al guvernului britanic din ultimii zece ani.

Andy Burnham a fost primit la Palatul Buckingham de regele Charles al III-lea, care i-a încredințat oficial mandatul de a forma noul Guvern. La scurt timp, noul premier a ajuns la Downing Street, unde a promis o nouă direcție pentru Regatul Unit și măsuri rapide pentru relansarea economiei, reducerea costului vieții și reformarea serviciilor publice.

Andy BURNHAM, NOUL PREMIER AL MARII BRITANII: „Marea Britanie trebuie să demonstreze lumii că își poate recâștiga stabilitatea. Aceasta este provocarea noastră: să facem politica să funcționeze și să funcționeze mai bine.”

Noul premier britanic, Andy Burnham a promis cele mai ample reforme din ultimele patru decenii.

Andy BURNHAM, NOUL PREMIER AL MARII BRITANII: „Mai târziu în acest an voi prezenta un plan de dezvoltare pentru următorii zece ani, care va arăta drumul pe care trebuie să îl urmeze țara, indiferent de opțiunile politice ale fiecăruia."

Înainte de instalarea noului Guvern, Keir Starmer a susținut un discurs de rămas-bun în fața reședinței oficiale din Downing Street, apoi și-a prezentat demisia regelui Charles.

Keir STARMER, FOSTUL PREMIER BRITANIC: „Misiunea mea s-a încheiat. În șase ani și jumătate am ridicat Partidul Laburist după înfrângerea istorică din 2019, l-am transformat într-o formațiune pregătită să conducă țara și am obținut o victorie categorică în alegerile generale din 2024. De atunci, a fost privilegiul vieții mele să vă servesc pe dumneavoastră și această mare țară în calitate de prim-ministru."



Keir Starmer le-a mulțumit britanicilor pentru încrederea acordată și a declarat că lasă în urmă o țară mai puternică și mai echitabilă.

Andy Burnham devine al șaptelea premier britanic din ultimul deceniu. Printre primele sale sarcini se numără formarea noului Cabinet și prezentarea unui plan de guvernare axat pe creșterea economică, investiții și îmbunătățirea nivelului de trai.Andy Burnham, în vârstă de 56 de ani, a fost primar al regiunii Greater Manchester timp de nouă ani. El mai este supranumit și Regele Nordului, după ce s-a opus vehement deciziilor economice luate în pandemie de guvernul lui Boris Johnson.