Schimbări importante pentru șoferii care vor merge în România. De astăzi rovinieta nu mai este calculată doar în funcție de perioada pentru care este cumpărată, ci și de cât de poluantă este mașina. Asta înseamnă că proprietarii automobilelor mai vechi vor plăti mai mult, în timp ce pentru camioanele de peste 3,5 tone intră în vigoare un sistem complet nou, în care taxa se calculează în funcție de kilometrii parcurși. Rovinietele actuale raman valabile pana la expirare.

De la 1 octombrie, prețul rovinietei nu mai este stabilit doar în funcție de perioada pentru care este cumpărată, ci și în funcție de norma de poluare a mașinii. Cu cât autoturismul este mai poluant, cu atât taxa de drum este mai mare. Noua rovinietă are patru categorii de tarifare pentru autoturisme: electrice, Euro VI, Euro V-IV și Euro III-0.

Pentru o zi șoferii vor achita între 76 și 111 lei, pentru 10 zile în jurn de 150 de lei. Prețul taxei pentru 30 de zile variază între 164 și 236 de lei, iar pentru 60 de zile vor achita între 259 și 377 de lei. Pentru un an, proprietarii mașinilor vor achita între 869 și 1258 de lei.

NOILE TARIFE, ÎN LEI MOLDOVENEȘTI

1 zi - 76 - 111 lei

10 zile -103-149 lei

30 de zile – 164 - 236 lei

60 de zile- 259- 377 lei

12 luni - 869 - 1258 lei

Schimbarea face parte din noul sistem electronic de tarifare rutieră din România. Rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie rămân valabile până la data expirării, astfel că șoferii nu trebuie să cumpere automat una nouă. O noutate importantă este și sistemul TollRo, destinat vehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Pentru acestea, rovinieta este înlocuită de o taxă calculată în funcție de kilometrii parcurși, masa vehiculului și clasa de emisii.

Vasile ȘTEFĂNESCU, PREȘEDINTELE CONFEDERAȚIEI TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA: „Acum un drum până la Constanța dus întors cu un camion este în jur de 222 euro, atat vom plăti tollro-ul. Până acum plăteam pe un an de zile 1425 euro"

Șoferii moldoveni care merg în România pot cumpăra rovinieta înainte de călătorie, inclusiv din Republica Moldova. Rovinieta este complet digitală și nu necesită autocolant pe parbriz. Poate fi achitată online sau în anumite benzinării. Rovinieta este valabilă pentru drumurile din România.