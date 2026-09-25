PNL, USR și UDMR au finalizat lista miniștrilor propuși pentru viitorul Guvern condus de Siegfried Mureșan. După negocierile dintre liderii celor trei formațiuni și ședințele interne de vineri, PNL va avea șapte portofolii, USR cinci, iar UDMR trei. Ministerul Justiției ar urma să fie condus de un tehnocrat.

Siegfried Mureșan a anunțat că va depune sâmbătă în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Premierul desemnat estimează că audierile și votul de învestitură ar putea avea loc la începutul săptămânii viitoare.

Ce miniștri propune PNL

PNL va avea șapte portofolii în noul Executiv. Lista anunțată de liberali este:

Mircea Abrudean – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Alexandru Nazare – ministru al Finanțelor;

Raluca Turcan – ministru al Muncii;

Oana Gheorghiu – ministru al Sănătății;

Mihai Dimian – ministru al Educației;

Sebastian Burduja – ministru al Energiei;

Dragoș Pîslaru – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

PNL a confirmat, de asemenea, susținerea pentru Andrea Chiș la Ministerul Justiției, aceasta fiind propusă ca ministru independent și tehnocrat.

Cinci ministere pentru USR

USR va avea cinci portofolii și funcția de secretar general al Guvernului. Lista oficială a formațiunii este:

Radu Miruță – ministru al Apărării Naționale și vicepremier;

Diana Buzoianu – ministru al Mediului;

Oana Țoiu – ministru al Afacerilor Externe;

Cătălin Drulă – ministru al Transporturilor;

Irineu Darău – ministru al Economiei.

Formațiunea a anunțat că a aprobat și programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan.

UDMR primește trei portofolii

UDMR va avea în noul Cabinet trei ministere:

Ötvös Koppány – ministru al Culturii;

Cseke Attila – ministru al Dezvoltării;

Tánczos Barna – ministru al Agriculturii și vicepremier.

Astfel, viitorul Cabinet Mureșan ar urma să aibă trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărei formațiuni politice.

Andrea Chiș, propusă la Justiție

Ministerul Justiției va reveni unui independent. Propunerea este Andrea Chiș, fostă judecătoare și membră a Consiliului Superior al Magistraturii.

Chiș a declarat că a fost contactată de premierul desemnat și că acesta i-a transmis că a fost persoana asupra căreia au căzut de acord toți cei trei lideri ai coaliției.

Mureșan trebuie să obțină voturile din Parlament

Una dintre principalele probleme pentru viitorul Cabinet rămâne obținerea majorității parlamentare necesare pentru învestire.

PNL, USR și UDMR au împreună 171 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

Siegfried Mureșan a exclus negocierile cu AUR, iar formațiunea condusă de George Simion a anunțat că nu va susține viitorul Executiv. În cazul PSD, negocierile sunt, de asemenea, într-un punct dificil, transmite Digi24.

Premierul desemnat urmează să depună sâmbătă în Parlament lista Guvernului și programul de guvernare. Ulterior, miniștrii propuși vor fi audiați în comisiile parlamentare, iar plenul se va pronunța asupra acordării votului de încredere.