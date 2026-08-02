Seceta extremă începe să afecteze producția de energie în Europa. În România, autoritățile încearcă să salveze Centrala Nucleară de la Cernavodă, amenințată de nivelul istoric de scăzut al Dunării, iar armata a intervenit pentru a detona controlat o stâncă și a devia cursul apei spre reactoare. În Ungaria, situația este și mai gravă. Din cauza scăderii debitului fluviului, pentru prima dată în ultimii 44 de ani, centrala nucleară Paks și-a oprit activitatea. Aceasta asigură aproximativ 40 la sută din producția anuală de energie electrică a țării.

Două explozii au zguduit astăzi malul drept al Dunării, în apropierea localității Izvoarele. Militarii au încercat să disloce stânca Pârjoala, care împiedică o parte din debitul fluviului să ajungă spre Dunărea Veche și, mai departe, la priza de apă a Centralei Nucleare Cernavodă.

Daniel NITOIU, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI: „Aceasta explozie este de 15 ori mai puternica decat prima -cea de test - o parte din incarcatura explozibila a fost plasata de scafandrii la 5 m adancime in albia Dunarii in cratere formate in mod natural de curentii fluviului."

Însă roca a rezistat, iar Ministerul Apărării a anunțat că intervenția va fi reluată mâine, cu o încărcătură mai mare de explozibil.

Marcel NECOLAE, LOCȚIITORUL ȘEFULUI STATULUI MAJOR AL FORȚELOR NAVALE ROMÂNE: „Vom mari gradual incarcatura de explozibil si am convingerea ca maine vom reusi sa rupem aceasta stanca cu o inaltime de 8 m cu o grosime de 6 m."

Potrivit autorităților, detonarea stâncii este doar prima etapă a planului de urgență. Urmează dragarea albiei și scufundarea controlată a patru barje încărcate cu piatră pe brațul Bala, pentru ca o cantitate mai mare de apă să fie redirecționată spre Cernavodă.

Marius GRAMA, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI: "Muncitorii au început sa incarce deja barjele cu piatră adusă de la carierele de aici, din apropiere de Isaccea. Vor fi puse pe fiecare cate 500 de tone, inainte de a pleca spre bratul Bala, pentru a fi scufundate."

Situația de pe Dunăre nu putea fi anticipată - spun reprezentanții ministerului Energiei. Detonarea stâncii și blocarea brațului Bala cu barje sunt "puținele, dacă nu chiar singurele soluții", spun autoritățile, ca debitul Dunării să fie concentrat către Cernavodă. Se așteaptă ca aceste intervenții să aibă efect imediat - până marți - și să ajute Unitatea 2 a Centralei Nucleare să treacă următoarele 2 săptămâni - considerate dificile - în funcțiune.

Toate aceste măsuri sunt luate după ce debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori sub media obișnuită pentru această perioadă, iar prognozele indică o nouă scădere în zilele următoare. România a declarat stare de alertă în energie pentru luna august, după ce nivelul extrem de scăzut al Dunării a afectat producția de electricitate. Guvernul încearcă să compenseze deficitul atât prin lucrările de pe fluviu, cât și prin importuri de energie.

Ilie BOLOJAN, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI: „Am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmihal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. În acest sens, Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară. De asemenea, discutăm și cu Bulgaria și Grecia, pentru a asigura, pe cât posibil, necesarul de energie electrică în orele de seară.”

Premierul de la București a făcut un apel și către cetățeni.

Ilie BOLOJAN, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI: „Nu în ultimul rând, va fi important și economisirea voluntară în orele de seară când avem acest deficit. Și încă o dată fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice să își facă planificări de reduceri voluntare.”

Situația este și mai gravă în Ungaria. Din cauza nivelului record de scăzut al Dunării, centrala nucleară de la Paks – care asigură aproximativ 50% din energia electrică a țării – a fost oprită complet pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare.

Peter MAGYAR, PRIM-MINISTRUL UNGARIEI: „Este important să subliniez că oprirea completă este inevitabilă la nivelul actual al Dunării. În prezent nivelul apei este de minus 13 centimetri, în timp ce precedentul minim istoric, înregistrat în 2018, era de minus 98 de centimetri. În zilele următoare este așteptată o nouă scădere lentă a nivelului apei.”

Guvernul de la Budapesta avertizează că reluarea activității ar putea dura săptămâni, timp în care țara va depinde de importurile de energie și de reducerea consumului. Autoritățile au cerut marilor companii să își limiteze voluntar consumul de electricitate și iau în calcul restricții obligatorii dacă seceta persistă.