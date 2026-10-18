La o zi după ce a renunțat la sancțiunile și taxele vamale legate de exporturile rusești, președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu a luat încă o decizie finală în această privință. Secretarul de stat Marco Rubio a explicat că oficialii americani au nevoie de mai mult timp pentru a evalua situația.

Rubio a precizat că Trump își va acorda până la 60 de zile pentru a analiza impactul economic al sancțiunilor și taxelor vamale legate de Rusia, la care a renunțat cu o zi înainte, notează Reuters.

„Mulți dintre voi încă nu știu care este decizia mea, dar vom vedea ce se întâmplă și veți afla și voi”, le-a spus Trump reporterilor la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.

Renunțarea la aceste măsuri vine cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie, în contextul în care Trump este supus presiunilor din cauza prețurilor ridicate la energie, pe fondul perturbării aprovizionării globale cu petrol provocate de războiul cu Iranul.

Vineri, Trump a semnat un ordin executiv prin care a suspendat aplicarea unor sancțiuni și taxe vamale importante prevăzute de legea cunoscută sub numele de Graham Act, pe care a promulgat-o luna trecută, la solicitarea unor parlamentari care vor să exercite presiuni asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Măsurile, care includ taxe vamale pentru produsele rusești și sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol și gaze din Rusia, urmau să intre în vigoare săptămâna viitoare. Ordinul semnat vineri nu preciza cât timp va rămâne în vigoare această derogare, însă Rubio a declarat că Trump a optat pentru o perioadă de 60 de zile în care să evalueze situația.

„Cred că președintele vrea să folosească această perioadă de 60 de zile pentru a analiza ce impact ar avea impunerea sancțiunilor și a taxelor vamale atât asupra economiei globale, cât și asupra economiei americane”, le-a declarat Rubio reporterilor înainte de a se îmbarca într-un avion cu destinația Uzbekistan.

Situația este complicată și de faptul că Graham Act prevede nu doar sancțiuni împotriva Rusiei, ci și taxe vamale pentru produsele provenite din țările care importă resurse energetice rusești. Rubio a menționat cazul Indiei, un partener important al Statelor Unite, care și-a diversificat sursele de aprovizionare cu energie, dar continuă să depindă în mare măsură de petrolul rusesc.

Ordinul executiv semnat vineri a fost criticat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat că decizia îl va încuraja pe președintele rus Vladimir Putin și va prelungi războiul.

Livrările de motorină

Rubio a apărat și un acord separat încheiat de Statele Unite cu Rusia pentru creșterea livrărilor de motorină pe piețele internaționale, menit să contribuie la reducerea prețurilor la carburanți, care au crescut pe fondul războiului cu Iranul și al perturbării aprovizionării cu energie.

În baza acordului, Rusia urma să livreze inițial Statelor Unite peste 300.000 de tone de motorină, a declarat Trump. Alte livrări sunt prevăzute în noiembrie și ulterior.

„Motorina respectivă va fi vândută într-un fel sau altul. Singura diferență este cât din ea urma să ajungă în Statele Unite”, a spus Rubio.

Secretarul de stat american a afirmat că acordul privind motorina și suspendarea sancțiunilor reflectă dificultatea de a gestiona conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, care au perturbat aprovizionarea globală cu energie.

„Aceste conflicte din întreaga lume încep să se suprapună și să se afecteze reciproc”, a declarat el, transmite Hotnews.