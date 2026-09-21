Oficiali europeni din serviciile de informații au avertizat asupra posibilității unui test iminent al Rusiei asupra NATO, unul dintre aceștia afirmând că un posibil atac ar putea avea loc în „câteva luni, nu în câțiva ani”.

Avertismentele vin după ce premierul Poloniei, Donald Tusk, le-a spus parlamentarilor că evaluările serviciilor de informații sugerează că Rusia ar putea lansa, în următoarele luni, un atac cu drone sau rachete asupra teritoriului NATO, în cadrul eforturilor de a demonstra că „articolul 5 este mai degrabă teoretic decât practic”, scrie The Guardian.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat avertismentele lui Tusk drept „solide și bine documentate” și, vineri, i-a convocat la Paris pe liderii partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027 pentru o reuniune de urgență, în cadrul căreia au discutat – printre alte subiecte – informațiile privind creșterea amenințării din partea Rusiei.

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