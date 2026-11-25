Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că nu doar forțele armate ale statelor membre ale Alianței trebuie să se pregătească pentru un eventual război, ci și populația civilă, companiile și instituțiile guvernamentale.

Potrivit acestuia, aparatul militar rus funcționează la capacitate maximă și nu se va opri nici măcar după încheierea războiului împotriva Ucrainei. Rutte a făcut aceste declarații pe 23 noiembrie, în cadrul unui discurs susținut la Adunarea Parlamentară a NATO de la Berlin, unde a evocat incidentele cu rachete din Polonia și evenimentele grave din ultimele săptămâni din Marea Neagră. „Lucrăm în cadrul NATO împreună cu România, Bulgaria și Turcia în privința lor”, a spus Rutte. Toate aceste dovezi arată că termenul de „hibrid” e prea blând pentru realitatea din teren, iar situația nu se va remedia prea curând.

Secretarul general a îndemnat aliații să urmeze exemplul Norvegiei, Suediei, Danemarcei și Finlandei, care au dezvoltat deja mecanisme de pregătire a societății pentru situații de criză.

În cadrul discursului ținut la Berlin, Mark Rutte a subliniat că Rusia și-a reorientat o parte semnificativă a economiei către nevoile militare și continuă să-și intensifice producția de armament. Chiar dacă ostilitățile din Ucraina s-ar încheia, în opinia sa, acest lucru nu ar însemna automat sfârșitul amenințării la adresa statelor europene.

Termenul de „hibrid” este prea blând. Trebuie găsit alt cuvânt

„În ceea ce privește toate aceste aspecte, am văzut dovezi în ultimele câteva zile, cum ar fi incidentul periculos din Polonia de vineri, dar și în ultimele câteva săptămâni, când au avut loc evenimente grave în Marea Neagră, la care lucrăm în cadrul NATO împreună cu România, Bulgaria și Turcia”.

Toate aceste dovezi indică, da, să spunem, un caracter hibrid/cibernetic. Dar chiar și așa, tot cred că termenul „hibrid” sună puțin prea blând, pentru că problema este prea gravă și poate ar trebui să găsim un alt cuvânt pentru a o descrie. Și toate acestea se întâmplă chiar acum, iar situația nu se va remedia prea curând”, a spus Rutte.

„Sutem cu toții vizați”

„Practic, concluzia este că suntem cu toții vizați, că suntem cu toții afectați când vine vorba de conductele noastre, cablurile noastre, rețelele noastre energetice și economiile noastre.Toate acestea sunt interconectate, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu această situație pe termen lung. Prin urmare, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru a ne asigura că rămânem cu un pas înaintea pericolului. Trebuie să ne consolidăm dincolo de bani, de industrie și de sprijinul acordat Ucrainei”.

Trebuie să consolidăm reziliența societăților noastre. Iar asta înseamnă că cetățenii noștri trebuie să știe că luminile vor rămâne aprinse, că locuințele lor vor rămâne încălzite, că spitalele, transporturile și comunicațiile vor continua să funcționeze și de aceea este necesar. Și acest lucru face parte, de asemenea, din cele 1,5% din investițiile legate de apărare, prin care continuăm să investim miliarde în reziliență și în pregătirea civilă.

De aceea am lansat operațiunea „Baltic Sentry” pentru a proteja o infrastructură submarină vitală din Marea Baltică. Acest lucru a avut loc după tăierea cablului submarin de la sfârșitul anului 2024 între Finlanda și Estonia.

De asemenea, acesta este motivul pentru care tocmai am lansat o rețea de infrastructură energetică critică. Aceasta reunește aliații noștri și furnizorii noștri de energie pentru a partaja avertismente privind amenințările și pentru a desfășura exerciții colective în ceea ce privește infrastructura noastră energetică critică.

Și acesta este, de asemenea, motivul pentru care implementăm tehnologii cibernetice avansate pentru a ajuta toți aliații să identifice vulnerabilitățile din apărarea lor cibernetică. Sunt doar câteva exemple - există mult mai multe - , dar reziliența este, în cele din urmă, un domeniu la care NATO poate lucra, la care guvernele pot lucra, dar nu doar NATO și guvernele singure”, a explicat Rutte.

Întreaga societate trebuie implicată

În opinia sa, este nevoie de implicarea întregii societăți.

„Asta înseamnă că trebuie să implicăm întreprinderile. Trebuie să implicăm instituțiile. Trebuie să implicăm comunitățile”.

Trebuie să implicăm cetățenii. Și putem învăța de la cei mai buni din NATO, iar aceștia sunt, în cele din urmă, cred eu, în continuare Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, și poate încă una sau două țări, care sunt cu adevărat în fruntea clasamentului în acest domeniu și care le-au explicat clar cetățenilor lor ce trebuie să facă în cazul izbucnirii unui război - cel puțin să nu stea în calea armatei, ci să fie de ajutor; și, de asemenea, cum se asigură că poliția, serviciile de ambulanță și pompierii colaborează, sprijinind armata ori de câte ori este posibil”, a spus secretarul general al NATO.

Secretarul general al NATO a subliniat consolidarea cooperării Moscovei cu China, Iranul și Coreea de Nord. El a identificat sabotajul, atacurile cibernetice, avarierea cablurilor submarine, încălcările spațiului aerian și atacurile asupra infrastructurii de transport ca fiind amenințări deosebite.

Creșterea acestor riscuri obligă deja Alianța să-și reconsidere pregătirile pentru un eventual război cu Rusia. Nu este vorba doar de o chestiune de creștere a efectivelor militare, ci și de capacitatea statelor de a menține funcționarea economiei, a transporturilor și a serviciilor publice în timpul unei crize majore.

Cu toate acestea, responsabilitatea nu poate fi limitată exclusiv la guvern sau la comanda militară. Sectorul de afaceri, comunitățile locale, organismele publice și cetățenii trebuie să fie cu toții implicați în aceste pregătiri, scrie digi24.ro.