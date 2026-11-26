În Statele Unite, membrii Congresului se pregătesc să-l ia la întrebări pe șeful companiei Nvidia, proaspăt repus în funcție. Jensen Huang va fi audiat într-o ședință cu ușile închise de trei comisii ale Camerei Reprezentanților. Iar pe 3 decembrie va participa la o audiere publică, în fața Comisiei bancare a Senatului. Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi dat asigurări că fondatorul companiei va fi declarat nevinovat sau că, la nevoie, va fi grațiat.

După ce luni acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere-record de peste 31%, ridicând valoarea de piață a companiei cu 950 miliarde de dolari, marți, compania a pierdut o parte din câștiguri.

Bernard CONDON, CORESPONDENT ASSOCIATED PRESS: „Cred că încep să apară îndoieli cu privire la faptul că revenirea lui Huang în vechea lui funcție înseamnă sfârșitul poveștii, oferind un răspuns definitiv și eliminând incertitudinea.”

Procurorul General al Statelor Unite nu a putut oferi, deocamdată, un răspuns clar la întrebarea dacă Huang a făcut sau încă face obiectul unei investigații federale.

Todd BLANCHE, PROCURORUL GENERAL AL SUA: „-A fost Jensen Huang anchetat?

-Anchetat pentru ce? Nu înțeleg întrebarea. FBI-ul, agențiile de aplicare a legii în general, analizează diverse chestiuni în permanență. Asta nu înseamnă neapărat că se transformă într-o anchetă penală.”

Pe 1 decembrie, Huang urmează să fie audiat în cadrul unei ședințe cu ușile închise, la care vor participa trei comisii ale Camerei Reprezentanților. Două zile mai târziu, acesta va depune mărturie publică în fața Comisiei bancare a Senatului american. Jensen Huang s-a întors la Nvidia la doar câteva zile după ce compania fondată de el îi respinsese oferta de a reveni, pe fondul acuzațiilor că a avut relații extraconjugale cu două subalterne și cu o presupusă spioană a Beijingului.

Dan IVES, ANALIST FINANCIAR: „A fost o situație de tip „Don Corleone". Membrii consiliului de administrație au realizat că, dacă nu iau ei măsuri, o va face altcineva în locul lor. Dincolo de presiunile politice, cred că se prefigura o intervenție a acționarilor, care ar fi dus, probabil, la înlăturarea consiliului. Dacă tot e botezat (n.red.- Huang) „Nașul” inteligenței artificiale, ei bine, suntem în „Nașul II”.

Însă congresmenii nu vor accepta acest deznodământ.

Chris COONS, SENATOR DEMOCRAT DE DELAWARE: „În primul rând, oricine crede în capitalismul pieței libere trebuie să fie consternat de această intervenție directă a președintelui Trump.”

Totuși, experții pun intervenția lui Donald Trump pe seama îngrijorărilor cu privire la impactul scăderii acțiunilor companiei asupra economiei americane.