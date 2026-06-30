Rusia va continua să reprezinte o amenințare pentru statele vecine și după încheierea erei Vladimir Putin, avertizează șeful serviciului de informații militare al Suediei, Thomas Nilsson. Oficialul susține că politica agresivă a Kremlinului nu depinde de un singur lider, ci reflectă o direcție strategică pe termen lung.

Într-o declarație făcută la bordul unei nave militare suedeze aflate în apropierea insulei Gotland din Marea Baltică, Nilsson a afirmat că Suedia nu privește actuala situație drept o criză temporară, ci ca pe o confruntare de durată cu Rusia, transmite digi24.ro.

„Nu considerăm această criză ca fiind temporară. Rusia și-a ales calea, iar drumul de întoarcere nu mai există. Ne aflăm într-o stare de confruntare strategică profundă, structurală și de lungă durată”, a declarat oficialul suedez.

Kremlinul își consolidează prezența militară în apropierea NATO

Declarațiile vin în contextul unor informații potrivit cărora Rusia își intensifică infrastructura militară în apropierea frontierei estice a NATO. Imagini din satelit analizate de mai multe publicații din statele baltice indică construirea unor noi cazărmi, centre de comandă, hangare pentru tehnică militară și depozite de muniții.

Potrivit estimărilor citate, efectivele militare ruse din regiune ar putea crește de la aproximativ 20.000 de soldați la până la 115.000 în următorii ani. Moscova susține însă că lucrările au un caracter exclusiv defensiv.

Suedia nu vede un pericol imediat pentru regimul de la Kremlin

În același timp, șeful serviciului de informații militare suedez apreciază că, în pofida sancțiunilor occidentale, a dificultăților economice și a pierderilor provocate de războiul din Ucraina, regimul de la Kremlin nu pare amenințat pe termen scurt.

Thomas Nilsson afirmă că opoziția politică din Rusia a fost practic eliminată, iar o parte importantă a populației continuă să sprijine ambițiile geopolitice ale Moscovei.

„Nu ne așteptăm la schimbări radicale”, a subliniat oficialul.

Planurile Rusiei, în așteptarea refacerii capacităților militare

Potrivit evaluării serviciilor suedeze de informații, Rusia intenționează să își extindă structurile militare de-a lungul frontierei cu statele membre NATO, începând din nordul Finlandei și continuând spre sud. Deocamdată însă, aceste planuri sunt limitate de războiul din Ucraina și de resursele pe care Moscova le alocă frontului.

Nilsson avertizează că, odată ce Rusia își va reface efectivele și capacitățile militare, este de așteptat ca aceste planuri să fie puse în aplicare.

Declarațiile șefului serviciului de informații militare al Suediei vin într-un moment în care Stockholm și-a consolidat cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică, după ce a renunțat la tradiționala politică de neutralitate și a devenit membru NATO, în urma invaziei ruse în Ucraina.