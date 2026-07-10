Fosta candidată socialistă la alegerile prezidențiale franceze din 2007, Segolene Royal, își încearcă din nou șansa pentru cea mai înaltă funcție în stat. Politiciana în vârstă de 72 de ani a anunțat că va participa la alegerile primare ale Partidului Socialist, în speranța de a deveni candidata formațiunii la scrutinul prezidențial din 2027.

Segolene Royal revine în prim-planul politicii franceze după aproape două decenii de la ultima sa candidatură la președinția Franței. Fosta ministră și fostă parteneră de viață a președintelui socialist Francois Hollande a anunțat că va participa la alegerile interne ale Partidului Socialist pentru desemnarea candidatului la scrutinul prezidențial din 2027, transmite digi24.ro.

În 2007, Royal a intrat în istorie ca prima femeie desemnată de un partid politic major din Franța pentru a candida la funcția supremă în stat. Ea a pierdut însă alegerile în fața lui Nicolas Sarkozy, care a câștigat al doilea tur de scrutin.

Decizia sa de a reveni în competiția politică vine după ce socialiștii francezi au decis, după luni de negocieri, să organizeze în luna octombrie alegeri primare interne pentru desemnarea candidatului la prezidențiale.

Procesul electoral va fi unul cu „circuit închis”, fiind destinat membrilor Partidului Socialist și formațiunilor politice care se revendică din zona socialistă, inclusiv organizații apropiate de social-democratul Raphael Glucksmann.

Royal: „Linia roșie” este reprezentată de extrema dreaptă

Segolene Royal a declarat că prioritățile sale politice vor fi combaterea discriminării și apărarea valorilor democratice.

Potrivit acesteia, „linia roșie” trebuie să fie trasată în fața „rasismului și antisemitismului, sexismului și homofobiei”, dar și a ascensiunii extremei drepte, despre care spune că se află „la ușile puterii”.

Pentru candidatura internă a Partidului Socialist și-au mai anunțat intenția de a participa deputații Philippe Brun și Jerome Guedj.

Mai multe nume deja se pregătesc pentru alegerile din 2027

Fostul președinte socialist Francois Hollande a anunțat că nu va participa la alegerile primare, însă nu a exclus posibilitatea de a deveni o soluție de rezervă dacă socialiștii nu vor reuși să desemneze un candidat până la sfârșitul anului.

Pe partea stângă a spectrului politic, liderul formațiunii Franța Nesupusă, Jean-Luc Melenchon, și-a început deja campania, încercând să se impună drept principalul candidat al stângii.

În centrul scenei politice franceze, foștii premieri Gabriel Attal și Edouard Philippe și-au anunțat deja candidaturile, iar dreapta este reprezentată, printre alții, de Bruno Retailleau, fost ministru de interne.

Alegerile prezidențiale din Franța sunt programate pentru anul 2027 și se anunță deja a fi o competiție intensă între taberele politice, pe fondul ascensiunii extremei drepte și al fragmentării electoratului tradițional.