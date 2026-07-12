Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat curtea regală. Liderul care a condus țara timp de 18 ani este cel care a transformat statul din Golf într-o putere economică globală, potrivit Aljazeera .

Anunțul oficial a fost făcut public duminică de Amiri Diwan, curtea regală a țării. „Cu inimile pline de credință în voia lui Dumnezeu și în destin, Amiri Diwan deplânge marea pierdere suferită de națiune prin trecerea în neființă – fie ca Dumnezeu să-l ierte – a Alteței Sale, Emirul Părinte Șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, care a decedat în această dimineață”, se arată în comunicat.

Șeicul Hamad a condus Qatarul timp de aproape două decenii, perioadă în care țara a cunoscut o dezvoltare economică, socială și culturală.

Cine a fost Hamad bin Khalifa Al Thani

Fostul emir a preluat puterea în 1995 și s-a angajat în elaborarea unor planuri de dezvoltare, reformă și programe educaționale.

Sub conducerea sa, statul din Golf a devenit una dintre cele mai bogate națiuni din lume, datorită rezervelor de gaze naturale și a unui program de reforme politice, economice și sociale, scrie Aljazeera .

În timpul domniei sale, PIB-ul Qatarului a crescut de peste 24 de ori. Producția din câmpul North Field a transformat țara în cel mai mare exportator mondial de gaz natural lichefiat (GNL) până în 2006.

Patru ani mai târziu, capacitatea de producție de GNL a ajuns la 77 de milioane de tone pe an, conform datelor guvernamentale.

În timpul mandatului său au avut loc înființarea Fundației Qatar, lansarea canalului de știri Al Jazeera în 1996 și promulgarea primei constituții permanente a țării în 2004.

De asemenea, au fost introduse alegerile municipale, în cadrul cărora femeilor li s-a acordat dreptul de a vota și de a candida.

Sub conducerea sa, statul a adoptat Viziunea Națională a Qatarului pentru 2030 și a obținut dreptul de a găzdui Cupa Mondială FIFA din 2022.

Născut la Doha în ianuarie 1952, șeicul Hamad a absolvit Academia Militară Regală Britanică de la Sandhurst, înainte de a deveni comandant al forțelor armate din Qatar. A devenit moștenitor al tronului și ministru al apărării în 1977, scrie hotnews.ro

În 2013, el a predat conducerea fiului său. „Viitorul vă așteaptă, voi, copiii acestei patrii, pe măsură ce intrați într-o nouă eră în care tinerii lideri ridică steagul”, a spus șeicul Hamad atunci când și-a anunțat abdicarea către prințul moștenitor șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.

Transferul voluntar al puterii a reprezentat un eveniment rar în regiune, unde o astfel de schimbare are loc, de obicei, în urma decesului sau a unei răsturnări de regim.