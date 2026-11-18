În România, seismul a fost resimțit cel mai intens. Acesta este cel mai puternic cutremur din ultimii ani, înregistrat în țara vecină. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care clădirile și locuințele s-au zguduit. La Iași, localitate aflată la circa 150 de kilometri de Chișinău, pe un bloc au apărut fisuri. Două persoane au fost rănite, iar mai mulți oameni au suferit atacuri de panică.

Era aproape ora trei dimineața când pământul a început să se miște. Cutremurul i-a trezit din somn pe mulți români. În unele locuințe, mobilierul s-a clătinat, iar obiectele au căzut de pe rafturi. Seismul a fost surprins și de camerele de supraveghere din mai multe orașe.

„-L-am simțit la 3, s-au speriat copiii. Am auzit că duduie tavanul, s-a auzit foarte tare. Am luat copiii în brațe, soțul la fel, și am zis că trece. Și tremurau copiii toți.

-Se mișca dulapul, șifonierul, patul.”

La Galați, telefoanele au început să sune la 112 imediat după ora 2:49.

Rebeca POPA, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL ISU GALAȚI: „Au fost înregistrate nouă apeluri la 112, majoritatea semnalând atacuri de panică, dar și o persoană care a suferit leziuni la nivelul capului în timp ce se evacua din locuință. Șase persoane au fost transportate la spital, iar alte trei au fost consiliate telefonic.”

Mișcarea puternică a pământului a fost simțită și la Brașov, iar unele persoane spun că au primit alertă pe telefoanele care funcționează cu sistemul Android.

„-Șocul ăla a fost ceva așa, ciudat... Nu e prea plăcut să te trezești dintr-un somn profund cu o zgâlțâială la etajul doi.

-Ați primit alertă pe telefon?

-Da, da, cred că aproape instant a fost și alarma de cutremur.

-Pur și simplu s-a mișcat patul. Am simțit că se mișcă patul cu totul și atunci m-am trezit. S-au trezit și soțul, și eu, și băiatul.

-Ne-am speriat puțin, că a fost mai tare ca RO-ALERT, iar anunțul a fost așa îngrozitor.”

În București, cutremurul i-a trezit din somn pe mulți locuitori. Blocurile s-au clătinat, iar în unele apartamente s-au mișcat obiectele de mobilier. Seismul s-a resimțit mai puternic la etajele superioare ale clădirilor.

„-A început să se miște biroul și toate alea.

-Te-ai speriat? Cum ai reacționat?

-M-am speriat, că n-am mai simțit până acum cutremur, sincer.

-Eram aseară, mâncam. Și, la un moment dat, s-a zgâlțâit scaunul și n-am înțeles ce se întâmplă.”

Seismul de 5,7 s-a produs la o adâncime de aproximativ 121 de kilometri, de aceea a fost resimțit atât de intens. Specialiștii români spun că un cutremur de această magnitudine nu este neobișnuit pentru zona Vrancea. În cazul unui cutremur produs la adâncime, replicile sunt mai rare.

MIRCEA RADULIAN, SEISMOLOG: „Noi îl catalogăm drept un cutremur moderat. Astfel de cutremure, cu aceste magnitudini, se produc, statistic, la un interval de aproximativ doi ani.”

Undele seismice au trecut și granița Ucrainei. Cutremurul a fost resimțit în cel puțin șapte regiuni, printre care Kiev, Odesa și Poltava.

Potrivit presei ucrainene, victime sau pagube nu au fost raportate.