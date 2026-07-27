Medicii pediatri belgieni transmit un semnal de alarmă. În doar o lună, la un spital din Liege, au ajuns șase copii care au înghițit baterii tip pastilă. Acest număr se înregistra, în mod normal, într-un an întreg. Astfel de baterii se găsesc frecvent în jucării, cărți muzicale, telecomenzi, cântare electronice sau alte dispozitive de mici dimensiuni. Dacă sunt înghițite, pot provoca leziuni grave și consecințe pe termen lung.

Estelle (Es-TEL) a aflat la spital că băiețelul ei de un an și trei luni a înghițit o baterie tip pastilă.

Estelle WILMOT, MAMA BĂIEȚELULUI: „Se juca cu jucăriile. A venit la mine și am observat că înghite într-un mod ciudat. M-am uitat în gât, dar n-am văzut nimic. L-am dus la spital, unde au descoperit o baterie blocată în gât.”

Deși au îndepărtat-o, răul fusese deja făcut. Băiețelul a stat trei săptămâni în spital. Chiar și după externare, a continuat să aibă dificultăți la înghițire.

Estelle WILMOT, MAMA BĂIEȚELULUI: „Va suferi o a doua intervenție chirurgicală, la același spital, pe 2 octombrie. Îi vor dilata esofagul, ca să poată începe să mănânce normal.”

Odată înghițită, bateria se poate bloca ușor în esofag, unde produce o arsură electrică.



Emeline BECQUET, GASTROENTEROLOG PEDIATRU: „Vedem aici esofagul și o arsură, chiar o perforație care afectează tot țesutul.”



Cu cât bateria rămâne mai mult timp blocată în esofag, cu atât riscul complicațiilor este mai mare. Iar leziunile pot continua să se agraveze, chiar și după îndepărtarea ei.

Emeline BECQUET, GASTROENTEROLOG PEDIATRU: „Unii copii ajung să fie supuși în mod repetat unor proceduri endoscopice, pentru dilatarea esofagului. Dacă leziunea afectează structurile din jur, cum ar fi traheea, se poate ajunge uneori la formarea unei perforații între esofag și trahee.”



Aceste baterii sunt folosite adesea pentru jucării și cărți cu sunete, fără a avea neapărat o limită de vârstă. Reglementările europene cer securizarea cu șuruburi a compartimentului în care se află, astfel încât cei mici să nu poată avea acces la ele.



Bert DE SMET, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI BELGIENE A JUCĂRIILOR: „Desigur, în prezent, ne confruntăm cu un aflux de produse din afara Europei, care nu au certificate de conformitate - adică nu poartă marcajul CE - iar calitatea acestora nu poate fi garantată.”



Prin urmare, părinții sunt îndemnați să verifice meticulos jucăriile comandate online.



Estelle WILMOT, MAMA BĂIEȚELULUI: „Este înfricoșător, pentru că te întrebi: „Cum este posibil să se întâmple așa ceva?”. Pare ceva complet inofensiv. Este vorba despre jucării mici, create special pentru copii.”



Medicii avertizează că, dacă un copil începe să tușească, salivează excesiv, sau are dificultăți la înghițire, părinții trebuie să se prezinte de urgență la camera de gardă. Aceste simptome pot indica faptul că o baterie tip pastilă s-a blocat în esofag.