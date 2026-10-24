Serbia se pregătește pentru alegeri parlamentare anticipate, în care Aleksandar Vučić se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări politice din ultimii 14 ani. Principalul său rival este lista electorală susținută de mișcarea studențească. Structura a apărut după tragedia de la Novi Sad, în care 16 oameni au murit în urma prăbușirii copertinei unei gări. De atunci, protestele anticorupție s-au extins în toată țara.

Circa 6,5 milioane de alegători sunt chemați la urne pentru a alege cei 250 de deputați ai Parlamentului de la Belgrad. Principala confruntare se dă între partidul progresist SNS, aflat la guvernare din 2012, și lista susținută de studenți, care îl are în frunte pe cardiologul și profesorul universitar Ilija Srdanović (Iliia Sîrdanovici). Sondajele oferă estimări diferite, iar rezultatul scrutinului rămâne incert.

Miodrag JOVANOVIC, PROFESOR DE DREPT: „Avem o generație de tineri dornici să intre în arena politică și să lupte cu adevărat pentru construirea unei societăți cu totul noi.”



Aleksandar Vučić, lider al Serbiei din 2017 și fost premier, a dominat politica țării timp de 14 ani. Deși a demisionat din funcția de președinte în septembrie, partidul său l-a desemnat candidat pentru funcția de premier, în încercarea de a-și păstra puterea. Mișcarea studențească s-a format după prăbușirea copertinei gării din Novi Sad, în noiembrie 2024, tragedie soldată cu 16 morți. Nemulțumirea față de corupție și instituțiile statului s-a transformat în cea mai serioasă provocare electorală pentru tabăra lui Vučić din ultimii ani.

„- Vreau ca ai mei copii să trăiască într-o țară frumoasă, nu într-una în care totul este corupt.

- Vrem o viață mai bună pentru Serbia, pentru că situația în care trăim acum nu este prea bună. Sperăm că lucrurile se vor schimba în bine.

- Este vorba despre schimbarea acestui sistem îngrozitor, care ne înșală și ne spionează.”

Pentru studenți, alegerile sunt o șansă de a transforma protestele anticorupție în schimbare politică. Pentru Aleksandar Vučić, scrutinul este un test al sprijinului de care se mai bucură după mai bine de un deceniu la putere. Serbia este țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, dar menține relații strânse și cu Rusia, și cu China. O eventuală schimbare de guvern ar putea influența politica externă a țării, însă nu ar garanta automat o apropiere mai rapidă de Uniunea Europeană.