Serbia va organiza alegeri prezidențiale pe 27 decembrie, a anunțat joi președintele nou ales al Parlamentului, Aleksandar Cupic. Scrutinul are loc după ce o mișcare de protest condusă de studenți, care cerea combaterea corupției, a obținut o victorie la alegerile parlamentare din octombrie, în fața candidaților susținuți de fostul președinte Aleksandar Vucic.

„Fac apel la toți cetățenii Serbiei să dea dovadă de responsabilitate și să iasă la vot pe 27 decembrie”, a declarat Aleksandar Cupic, după ce a semnat documentul prin care a fost stabilită data scrutinului.

Aleksandar Vucic a demisionat din funcția de președinte pe 27 septembrie, pentru a candida la funcția de prim-ministru în cadrul alegerilor parlamentare din 25 octombrie. Acesta a suferit însă o înfrângere în fața candidaților nominalizați de mișcarea de protest condusă de studenți, care a cerut încetarea corupției.

În Serbia, funcția de președinte este în mare parte ceremonială, iar puterile legale ale șefului statului sunt relativ limitate. Autoritatea executivă revine în principal Guvernului și prim-ministrului.

Președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru, după consultări cu partidele politice, numește și demite șefii armatei și poate dizolva Parlamentul, la solicitarea Guvernului, transmite News.ro.