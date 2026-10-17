Serviciile secrete spaniole susțin că autoritățile din Maroc știau din timp despre pregătirile pentru intrarea în masă a migranților în orașul spaniol Ceuta, situat în nordul Africii. Potrivit unui raport al Centrului Național de Informații din Spania (CNI), autoritățile marocane cunoșteau apelurile lansate pe rețelele sociale și anticipau amploarea afluxului de persoane din 30 și 31 iulie, relatează EFE, citată de Agerpres.

Raportul, transmis judecătoarei María Tardón de la Audiencia Nacional, care investighează circumstanțele incidentului, arată că pe rețelele sociale au fost distribuite mesaje prin care migranții erau îndemnați să intre în Ceuta în perioada Sărbătorii Tronului din Maroc.

Potrivit serviciilor spaniole de informații, apelurile au avut un impact considerabil în mediul online, iar autoritățile marocane cunoșteau în detaliu aceste îndemnuri.

Documentul susține că serviciile de informații, poliția și structurile de securitate din Maroc erau conștiente că se contura o situație neobișnuită, inclusiv din cauza creșterii semnificative a numărului de migranți în zilele premergătoare evenimentului.

CNI reclamă lipsa unei reacții din partea autorităților marocane

Raportul mai arată că serviciile spaniole au transmis avertismente privind situația, însă autoritățile marocane nu ar fi reacționat suficient pentru a preveni pierderea controlului.

„Nu s-a observat o reacție proactivă din partea autorităților marocane în fața pierderii controlului asupra situației”, se menționează în documentul citat de EFE.

Potrivit raportului, autoritățile marocane știau că există riscul unor tentative de intrare neregulamentară și aveau informații despre creșterea numărului de persoane care se îndreptau spre Ceuta.

Constatările serviciilor spaniole fac parte din ancheta care urmărește să stabilească împrejurările în care s-a produs afluxul masiv de migranți și modul în care au reacționat autoritățile de pe cele două părți ale frontierei, transmite Digi24.ro.