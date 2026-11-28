China accelerează integrarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi. De la mașini autonome și livrări cu drone, până la dispozitive care comunică între ele, orașul Shenzhen devine un laborator al viitorului. O echipă CNN a ajuns în inima orașului pentru a vedea cum reușesc chinezii să păstreze echilibrul între tehnologie și umanitate.

În anii ’80, Shenzhen era doar un sat de pescari. Astăzi, este unul dintre principalele centre tehnologice ale Chinei, o metropolă în care viitorul a devenit parte din viața de zi cu zi. Mâncarea este livrată cu drone, pe coridoare aeriene special amenajate, iar mașinile sunt tot mai mult echipate cu sisteme inteligente.

„-Acum există mașini autonome, care folosesc inteligența artificială. La volan nu se află niciun șofer. Mi se pare un lucru foarte bun.

-Deocamdată, niciun oraș nu a devenit în întregime un oraș al inteligenței artificiale. Dar, dacă vom avea așa ceva, cred că Shenzhen are toate șansele să fie un candidat puternic.”

Tehnologia face parte din viața cotidiană, iar orașul a devenit un laborator pentru ambițiile Beijingului în domeniul inteligenței artificiale și al automatizării.

Rhea MOGUL, CORESPONDENT CNN: „Mașina aceea se parchează singură, în acest moment nu se află nimeni în ea.”

La mică distanță, în Dongguan, se află campusul gigantului Huawei, unde mii de cercetători lucrează la tehnologii menite să conecteze tot mai multe dispozitive și servicii.

Rhea MOGUL, CORESPONDENT CNN: „Această bibliotecă găzduiește peste 110 mii de volume, publicate în mai bine de 20 de limbi. Unele dintre cărți au o vechime de câteva sute de ani. Biblioteca se află în centrul unui campus construit pentru o nouă generație de cercetători și dezvoltatori în domeniul inteligenței artificiale.”

În centrul acestor planuri se află un sistem de operare chinezesc, folosit pe aproape 100 de milioane de dispozitive. Există și o platformă open-source, pe care alte companii o pot adapta. Shenzhen a devenit un teren de testare pentru noile tehnologii, în ambiția de a transforma orașul într-un centru al inteligenței artificiale. Dar dezvoltarea rapidă ridică și semne de întrebare.

„Aș spune că aici s-a ajuns deja la un exces de inteligență artificială. Oamenii plimbă chiar și câini- robot. Mi se pare o abordare dusă la extrem. Tehnologia este atât de prezentă, încât, în opinia mea, locul își pierde o parte din căldura umană.”

Shenzhen și-a construit reputația ca unul dintre marile centre mondiale de producție a electronicelor de consum. Acum, miza este să transforme aceste dispozitive în produse inteligente, capabile să comunice între ele. Însă succesul acestei revoluții depinde, în egală măsură, de oameni și de tehnologie.