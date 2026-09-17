Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, conduce și Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. El este unul dintre negociatorii-șefi ai Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

În vârstă de 44 de ani, europarlamentarul liberal ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. Activează în Comisia pentru Bugete și în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare, conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și este unul dintre negociatorii-șefi ai Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Dacă va strânge majoritatea necesară și va trece de votul de învestire, Siegfried Mureșan ar conduce pentru prima dată un executiv. Până acum nu a fost ministru, nu a ocupat funcții în administrația centrală și nici nu a fost parlamentar la București.

Întreaga sa activitate politică s-a desfășurat la nivel european, unde s-a remarcat în special cu dosarele privind bugetul Uniunii Europene, fondurile europene, PNRR și sprijinul acordat Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeana.