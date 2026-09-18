Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan, a avut vineri prima apariție publică alături de liderii PNL, USR și UDMR, după desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan. Mureșan a anunțat că începe imediat lucrul la programul de guvernare și că formațiunile care îl susțin vor prezenta prioritățile la începutul săptămânii viitoare.

„Începând de astăzi voi lucra împreună cu colegii la redactarea programului de guvernare”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a spus că își dorește formarea unui guvern „serios, reformator, pro-european”, care să propună o agendă de modernizare a României și măsuri care să contribuie la creșterea nivelului de trai.

„Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare”, a adăugat Mureșan.

Bolojan: „Responsabilitatea pe care o avem e valabilă și acum”

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că a aflat cu aproximativ 30 de minute înainte de anunțul oficial despre intenția președintelui de a-l desemna pe Siegfried Mureșan.

Bolojan a subliniat că, indiferent de întârzierea procesului de formare a Guvernului, responsabilitatea partidelor rămâne aceeași: găsirea unei formule de guvernare și rezolvarea problemelor economice și administrative.

Liderul liberal a anunțat că, în perioada următoare, vor fi prezentate datele necesare pentru ca programul de guvernare să fie construit pornind de la situația economică reală a țării.

Dominic Fritz: „Vom fi deschiși pentru discuțiile inclusiv cu PSD”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea sa îl susține pe Siegfried Mureșan și că este pregătită să participe la negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

Fritz a spus că USR va fi deschisă la discuții inclusiv cu PSD pentru identificarea unei formule de susținere parlamentară.

„Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice”, a declarat liderul USR.

UDMR: Rotativa poate rămâne o soluție

Din partea UDMR, Tánczos Barna a declarat că formațiunea susține ideea unei guvernări stabile până în 2028 și consideră că o refacere a majorității care s-a destrămat în aprilie, inclusiv într-o altă formulă, poate fi discutată.

„Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă”, a declarat Tánczos Barna.

El a precizat însă că UDMR nu va participa la un guvern care depinde de sprijinul AUR, SOS sau al altor formațiuni pe care le-a calificat drept extremiste.

Mureșan are nevoie de o majoritate parlamentară

Siegfried Mureșan a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a explicat că nu există, deocamdată, o majoritate conturată și că Mureșan a fost persoana care a acumulat cele mai multe susțineri în cadrul consultărilor.

PNL, USR și UDMR au împreună 170 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Prin urmare, premierul desemnat trebuie să negocieze și cu alte formațiuni parlamentare pentru a obține susținerea necesară.

Nicușor Dan a precizat vineri că decretul de desemnare va fi semnat sâmbătă și publicat în Monitorul Oficial luni. Din momentul publicării, Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru formarea Cabinetului și solicitarea votului de încredere al Parlamentului.

Premierul desemnat a transmis vineri că procesul va fi transparent și că informațiile privind negocierile și programul de guvernare vor fi comunicate pe parcurs.