Siegfried Mureșan acceptă propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Eurodeputatul a anunțat pe Facebook că își asumă candidatura, după ce șeful statului l-a desemnat la finalul consultărilor cu partidele parlamentare.

La scurt timp după anunțul de la Palatul Cotroceni, Siegfried Mureșan a venit cu o reacție pe rețelele de socializare.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris Mureșan pe Facebook.

Desemnarea sa vine după aproape șase ore de consultări între președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor parlamentare. Șeful statului a declarat că l-a ales pe Mureșan deoarece a obținut cele mai multe voturi de susținere în cadrul discuțiilor.

Urmează formarea Guvernului

Siegfried Mureșan trebuie acum să înceapă discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare și să propună lista viitorului Guvern.

În cadrul consultărilor, PSD și AUR au transmis că nu susțin un guvern tehnocrat, în timp ce PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Mureșan pentru funcția de premier.

Pentru ca noul Executiv să poată fi învestit, Guvernul propus de Siegfried Mureșan trebuie să primească votul de încredere al Parlamentului.

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